В Кемеровской области на дистанционное образование ушли сразу девять образовательных учреждений, среди которых несколько школ, детский сад и медицинский колледж. Еще 47 учреждений на аналогичный режим перешли частично.

Соответствующую информацию СМИ предоставила на брифинге 25 сентября начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова.

«На сегодня полностью закрыто девять образовательных учреждений, из них семь школ, одно среднее учебное заведение — Анжеро-Сужденский филиал областного медицинского колледжа и одно дошкольное учреждение — детский сад в городе Белово. Частично перешли на дистанционное обучение 26 школ, 13 детских садов, четыре суза, три вуза, одно учреждение дополнительного образования», — отметила Новоселова.

В общей сложности с 1 сентября в 69 школах Кузбасса выявлены случаи заражения коронавирусом. При этом о вспышках инфекции говорить нельзя, все случаи инфицирования не связаны между собой.

По данным Роспотребнадзора региона, на 24 сентября в общеобразовательных школах выявлено 114 случаев заражения коронавирусом, в техникумах и колледжах — 23, в высших учебных заведениях — 15, в детских садах — 35, в учреждениях дополнительного образования — восемь.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 9 103 случая заражения коронавирусом, в том числе у 138 человек диагноз подтвердился за последние сутки; 6 732 пациентов выздоровели, 96 умерли, остальные остаются дома под наблюдением врачей.

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