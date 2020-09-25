Сибирская машиностроительная отрасль пережила первое «пандемическое» полугодие «на твердых ногах» и демонстрирует потенциал к росту объемов производства и портфеля заказов. Однако, по мнению экспертов, расслабляться отрасли пока рано — показательным в этом плане станет конец года.

По данным «РИА Рейтинг», в первом полугодии текущего года спад производства в российском машиностроении составил 12,6%, в том числе во II квартале — почти 25%. Если в первом полугодии индекс промышленного производства в российском машиностроении составлял 93,8%, в этом же периоде нынешнего года он снизился до 87,4%. По данным экспертов, снижение производства произошло вследствие временной остановки предприятий в период карантина, падения инвестиционного и потребительского спроса. Как замечают аналитики, самый глубокий спад производства произошел в авиакосмической промышленности, автомобилестроении и в железнодорожном машиностроении из-за перенасыщения рынка грузовых вагонов.

«Постпандемийное» состояние машиностроительной отрасли в Новосибирской области выглядит более оптимистично, чем среднероссийские показатели. «Учитывая, что промышленные предприятия останавливали свою производственную деятельность только в период с 28 марта по 5 апреля, серьезного спада производства удалось избежать», — пояснили «Континенту Сибирь» в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. По данным министерства, в первом полугодии 2020 года рост промышленного производства в регионе был отмечен в шести видах экономической деятельности, относящихся к отрасли машиностроения. Это производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (107%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (113,7%), электрического оборудования (107,2%), прочих транспортных средств и оборудования (101,6%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (101,5%), а также ремонт машин и оборудования (103,8%). «В соответствии с планом социально-экономического развития Новосибирской области к концу 2020 года планируется положительная динамика по всем видам экономической деятельности отраслей машиностроения», — подчеркнули в региональном минпроме.

Перспектива положительной динамики подтверждается статистикой самих машиностроительных предприятий. К примеру, темпы производства на Новосибирском патронном заводе за первую половину текущего года составили 266% в сравнении с годом предыдущим. Увеличились темпы роста производства на новосибирском заводе «Электросигнал» — 107,3%, НПО «Элсиб» — 130,2%, в АО «Новосибирский стрелочный завод» — 107,3%. Ряд новосибирских машиностроительных предприятий, несмотря на связанные с пандемией экономические сложности, запустил в этом году новые проекты. Научно-производственное предприятие геофизического приборостроения «Луч» более 25 лет разрабатывает и выпускает оборудование для зондирования и исследования скважин. Сейчас предприятие приступило к реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса промышленных зданий для производства геофизического оборудования». Об этом проекте на прошедшем в начале сентября инвестсовете при губернаторе Новосибирской области говорил руководитель территориального управления Росимущества по Новосибирской области Олег Галлямов. По его информации, завод планирует наладить выпуск роторного бурильного оборудования для газовых скважин, земельный участок под это уже определен. ТПК «Сибирский завод ДРО», специализирующийся на горно-дробильном оборудовании, в 2020-м перевооружил станочный парк на современные системы ЧПУ, благодаря чему увеличилась точность обработки деталей и сократилось время изготовления продукции. На машзаводе «Труд» сообщили об отгрузке радиального сгустителя на золотоизвлекательную фабрику в Амурской области, а также о крупном заказе из Казахстана на поставку мобильного обогатительного комплекса для обогащения золотоносных россыпей бассейна реки Тентек.

Новосибирский «Элсиб», производящий оборудование для генерирующих предприятий, ждет по итогам года роста чистой прибыли и выручки на 40%. Портфель заказов «Элсиба» растет с 2019 года и сейчас достиг 7,6 млрд рублей. Генеральный директор предприятия Дмитрий Безмельницын в ходе состоявшегося в сентябре пресс-тура рассказал о первых заказах по производству турбогенераторов в рамках программы ДПМ-2 с поставкой мощности в 2022–2024 годах: турбогенераторы для Томь-Усинской ГРЭС, Ново-Салаватской ТЭЦ и Пермской ТЭЦ-9.

По мнению экспертов, машиностроение перенесло экономические и производственные последствия первой волны пандемии без сильного стресса. Однако отрасли придется частично переформатировать работу под новые условия. «Машиностроение — наиболее консервативная отрасль промышленности. Не в силу своей неповоротливости, а в силу стабильности и основательности, прочного положения на земле. Поэтому на этой отрасли пандемия сказалась в меньшей степени благодаря устойчивому ассортименту, налаженным связям с поставщиками и потребителями. Тем не менее, машиностроения ситуация тоже коснулась — людей, заказов, отношений с контрагентами», — считает председатель правления Новосибирской городской торгово-промышленной палаты и вице-президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Владимир Женов.

По словам Владимира Женова предприятиям машиностроения надо каким-то образом «прислоняться» к нацпроектам, это один из немногих сейчас источников пополнения оборотных средств и устойчивого финансового положенияПо его информации, практически все новосибирские машиностроительные предприятия выстояли в пандемию, а некоторые даже увеличили объемы производства. К примеру, «Сибиар» наладил выпуск сельхозтехники, продолжает развиваться «Сиблитмаш», несмотря на сокращение экспортных заказов, серьезным обновлением производства занялся «Элсиб».

«Можно сказать, что в этот непростой период машиностроители показали марку и класс», — подчеркнул Владимир Женов. По словам эксперта, предприятия машиностроения исторически выработали определенный иммунитет к кризисам. «Суть русского бизнеса — как в поговорке из советского анекдота «войну пережили и изобилие переживем». Экономические изменения, связанные с пандемией, коснулись всех. Но машиностроение, на мой взгляд, они коснулись во многом и в позитивном плане. Например, машзавод «Труд» отдает себе отчет в том, что нужно «резать косты», издержки. Сокращать аренду, если она есть, выбирать поставщиков с более экономичными материалами, резать зарплату себе, как собственникам и руководителям, переводить людей, по возможности, на удаленный доступ», — рассказал Владимир Женов. Что касается господдержки реального сектора экономики в этот период, по информации эксперта, за ней обращались немногие промышленники. «Тут палка о двух концах. С одной стороны — пресловутые ОКВЭДы, которые настолько устарели, что над ними все смеются. С другой стороны, даже те, кто получил поддержку, начали потихоньку от нее отказываться. Потому что это влечет, как у нас принято, столько бумажной писанины, вместо того, чтобы работать, нужно заниматься отчетами — куда потрачен каждый рубль. Административный восторг имеет место быть», — пояснил вице-президент МАРП.

По его оценке, мерами господдержки, в том числе предложенными банковскими кредитами, в пандемию воспользовались лишь около 30% предприятий. Цена финансовых ресурсов остается высокой, в том числе для машиностроения с его длительным оборотным циклом. «К примеру, сейчас востребована льготная ипотека с минимальными процентами, но это национальная программа. Вот такого же рода национальная программа нужна и в машиностроении. Практика показала, что благодаря авторитету и давлению Владимира Путина национальные проекты у нас реализуются. Предприятиям машиностроения надо каким-то образом «прислоняться» к таким проектам, это один из немногих сейчас источников пополнения оборотных средств и устойчивого финансового положения. Правда, к каждому проекту Путина не приставишь», — сказал Владимир Женов.

Говоря о перспективах машиностроительной отрасли, эксперт отметил несколько, по его мнению, задач, которые ей предстоит решить: восстановление профессиональных коллективов, включая мотивацию специалистов и работу с кадровым потенциалом, диверсификация ассортимента, расширение сферы сбыта и усиление маркетинга и риск-менеджмента. «Анализ показывает, что лишь 5% машиностроительных предприятий начали диверсифицировать свое производство», — пояснил Владимир Женов.

Он отметил, что многие предприятия после начала пандемии задумались об изменении управленческой модели самого бизнеса, которая до этого была централизована, готовясь делегировать полномочия и заниматься стратегическим управлением. «На мой взгляд, предприятиям машиностроения нужно бояться риска стремительного роста инфляции. Закладывать этот вариант в финансовые планы и прогнозы», — добавил вице-президент МАРП.

В числе негативных факторов, которые могут повлиять на сферу машиностроения в будущем, эксперт также отметил обострившиеся отношения с контрагентами — крупными госкорпорациями, которые не спешат рассчитываться за продукцию, поставщиками, требующими стопроцентную предоплату, а также геополитическую напряженность, сказывающуюся на экспортных возможностях отечественных предприятий.

Таким образом, делать окончательные выводы по ситуации в отрасли можно будет по итогам 2020 года.

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