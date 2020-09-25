«ЭПМ-НовЭЗ»: «Надеемся, что пандемия не помешает нам реализовать все намеченные социальные проекты»

Александр Корнев
 

Несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса, Новосибирский электродный завод не отказался от реализации намеченных на текущий год социальных программ, часть из которых, тем не менее, перешла в «заочный» формат.

Основанный в 1974 году «ЭПМ-НовЭЗ» можно считать одним из мировых лидеров углеграфитовой продукции. Завод выпускает крупногабаритные угольные электроды, электроды графитированные и ниппели, доменные блоки и другую продукцию. Поставки осуществляются как внутри России, так и за рубеж, продукция используется для производства алюминия, выплавки стали, в металлургии чистых металлов, в химической промышленности, в машиностроении, энергетике.

Связанные с пандемией коронавируса экономические трудности не стали для новосибирских предприятий поводом для отказа от социальных обязательств. Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как промышленность региона сохранила инвестиции в экологические программы. Одним из таких предприятий стал Новосибирский электродный завод («ЭПМ-НовЭЗ»), входящий в состав Группы ЭПМ. Кроме сохранения экологии в области, руководство завода, несмотря на пандемию, продолжает выделять средства на социальную поддержку работников предприятия и жителей Искитимского района. О социальных программах «Континенту Сибирь» рассказала директор по персоналу «ЭПМ-НовЭЗ» ЕЛЕНА БЕРИЛЛО.

— Елена Владимировна, сказалась ли пандемия и связанные с ней экономические проблемы на социальной политике предприятия и объемах выделяемых на эти цели средств?

— Я думаю, что вряд ли найдется предприятие, привычный ход работы которого не нарушила бы пандемия. Нам многое пришлось скорректировать, в том числе и социальную политику, но это не касается объемов финансирования, деньги были запланированы и выделены на весь год. Дело в том, что пришлось корректировать саму программу, поскольку большинство из запланированных мероприятий носило массовый характер. К примеру, мы часто вывозим наших сотрудников в аквапарк, зоопарк, театры и другие заведения. От этого нам на время действия ограничительных мер пришлось отказаться.

— А что тогда осталось?

— Некоторые мероприятия остались, но не в прежнем формате. К примеру, мы всегда праздновали в это время и День защиты детей, и День знаний. 1 сентября обязательно поздравляли ребятишек, выезжая в школы. В этом году пришлось ограничиться только праздничными наборами. Даже День металлурга, который ждут и сотрудники нашего предприятия, и жители поселка Линево, в этом году прошел в формате радиопередачи. Своих ветеранов мы, конечно, поздравили, вручили подарки и премии, награды почетным металлургам, сказали теплые слова, в общем, постарались как-то частично компенсировать непростую ситуацию.

— Говоря в целом, какие социальные программы реализуются сегодня на предприятии?

— У нас всегда существовал определенный социальный пакет, а с 2019 года он значительно расширился, включая льготы и компенсации сотрудникам. В два раза увеличилась материальная помощь при вступлении в брак, при рождении ребенка. Есть у нас выплаты вернувшимся из армии. Те, кто проходил срочную службу, получают 12 тыс. рублей. Кроме того, отмечу выплаты многодетным матерям, воспитывающим детей до 14 лет, программу компенсации содержания ребенка в детском саду — предприятие оплачивает 50%. Сотрудникам в возрасте до 35 лет компенсируется половина от фактических затрат по оплате процентов по ипотечному кредиту. Направлений социальной поддержки достаточно много. К примеру, регулярно выделяется определенная сумма, сейчас она предусмотрена в рамках 2 млн рублей, на оздоровление детей сотрудников. В прошлом году возили ребятишек во всероссийский детский центр «Орленок», но в этом году не удалось, поскольку Краснодарский край из-за коронавируса не принимал детей из других регионов. По возможности попытаемся возместить ребятишкам эту потерю, и если все получится, дети на осенних каникулах поедут в санаторный оздоровительный лагерь «Чкаловец». Что касается оздоровления взрослых заводчан, в этом году у нас получили бесплатные путевки 116 сотрудников. В рамках ДМС более 30 человек получили бесплатное лечение. Сотрудники предприятия отдыхали в бердском «Рассвете», санатории «Озеро Карачи».

— Могли бы назвать цифры, сколько завод направляет на оздоровление и лечение?

— На оздоровление детей ежегодно направляется около 2 млн рублей рублей, еще 5 млн — на оздоровление взрослых.

Парк стал любимым местом для всех жителей рабочего поселка Линево

— Участвует ли сегодня «ЭПМ-НовЭЗ» в каких-то социальных программах, напрямую не связанных с предприятием, но связанных с регионом присутствия производства?

— Конечно, мы несем ответственность за наш поселок, поскольку вокруг завода он, по сути, и возводился. Например, в прошлом году у нас завершился масштабный проект по реконструкции культурно-оздоровительного комплекса в Линево, и сейчас это одно из любимейших мест отдыха и досуга как работников предприятия, так и жителей поселка. Несмотря на пандемию, нам удалось в этом году немного расширить местный парк. Там добавили спортивные тренажеры, благоустроили территорию, создали для детей игровую площадку, на которой они учат правила дорожного движения, со знаками и светофорами. Уличные шахматы на траве разместили, на асфальте нарисовали лабиринты. Посетители парка это ценят, много хороших отзывов. Кроме того, у каждого нашего подразделения есть своя подшефная организация: школы, детсады, детский дом и так далее. На территории поселка есть отделение Всероссийского общества слепых, которому мы тоже помогаем, комплексный центр социального обслуживания населения. В рамках шефской помощи в детский сад «Родничок» были направлены тренажеры. В Линевской больнице, в стационаре, разместили игровые комплексы. Когда пандемия была в самом разгаре, наш завод организовал передачу в администрацию Искитимского района и Линево масок, перчаток, термометров и антисептиков.

— Каковы планы предприятия по социальной политике на следующий год? Можно ли что-то прогнозировать с учетом существующей угрозы второй волны коронавируса?

— Поскольку в такой ситуации, как пандемия, мы оказались впервые, сложно строить какие-то планы и что-то прогнозировать. Однако мы очень надеемся, что ситуация улучшится, и мы сможем в полном объеме реализовать все намеченные социальные проекты. Очень хочется и ярких праздников, и участия в жизни рабочего поселка Линево. Верим, что такая возможность будет.
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