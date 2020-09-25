В последнее время первичные публичные размещения, или IPO, становятся все более популярными среди инвесторов. Только за сентябрь 2020 года публичными стали 10 эмитентов.

Среди эмитентов, во-первых, можно выделить Unity Software Inc., которая является разработчиком платформы для создания и управления интерактивным 3D-контентом в режиме реального времени. Во-вторых, Outset Medical, которая разработала инновационную технологию в области портативных диализных аппаратов. В-третьих, Snowflake, в которую вложилась даже компания Уорена Баффета, хотя американский миллиардер известен тем, что никогда не принимал участия в IPO. Но даже он не устоял перед громким размещением компании. Американский IT-стартап создал инновационную «облачную» платформу, которая обещает «подружить» все данные пользователей со всех «облаков» в единой системе.

Как правило, вкладывая средства в такие инструменты, участники рынка рассчитывают на то, что после выхода эмитента на биржу курсовая стоимость акций вырастет, и они смогут получить доход. Теперь уже всем известные компании когда-то тоже выходили на IPO, например, Zoom и Twilio Inc, у акций данных эмитентов доходность через три месяца составляла 168,50% и 328,00% соответственно.

Однако IPO могут быть как успешными, так и менее успешными: цена акции может как вырасти, так и упасть. Например, IPO Facebook по итогам трех месяцев показало доходность 47%. При этом всем известно, что компания сейчас обладает капитализацией более чем $750 млрд, и ее акции торгуются по цене $263,52, в то время как цена размещения составляла $38. Большое значение при отборе компаний для участия в IPO имеют аналитика, экспертная оценка и диверсификация портфеля.

Для российского инвестора возможность участия в сделках IPO на американском рынке открывает закрытый паевой инвестиционный фонд «Фонд первичных размещений».

Сегодня это один из самых ликвидных инструментов в классе паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Торговый оборот фонда составляет 100–300 млн руб. в день. Если посмотреть на объемы за последний месяц, то это больше, чем ежедневный оборот у ПИК и ЛСР, и сопоставимо с оборотом «Фосагро», «Юнипро» и «Русала».

Этот фонд зарегистрирован Банком России. Его торги на Московской бирже начались 23 июля 2020 года, а 4 сентября — на Санкт-Петербургской бирже. Управляющий фондом — УК «Восток-Запад», маркетмейкером фонда выступает ИК «Фридом Финанс».

Почему же инвесторы так выделили ЗПИФ «Фонд первичных размещений» среди других инструментов на фондовом рынке?

• В каждое отобранное IPO может быть инвестировано не более 10% активов.

• Приобретая паи фонда, инвестор экономит на комиссиях. Вознаграждение брокеру платится один раз, так как нет необходимости подавать отдельную заявку на участие в каждом новом IPO.

• Предусматривается получение аллокации по верхней границе относительно поданной заявки, фиксация позиций происходит по истечении трех месяцев с момента покупки.

• При управлении портфелем воздействие человеческого фактора сведено до минимума, ведь стратегия основана на принципах алгоритмизированной торговли.

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