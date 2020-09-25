Связанная с пандемией экономико-политическая обстановка усложнила коммуникации между коммерческими партнерами из разных стран и не позволяет компаниям строить долгосрочные планы.

Как рассказал «Континенту Сибирь» заместитель директора департамента привлечения инвестиций и перспективных проектов Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) Василий Плотников, зарубежные компании ведут себя сейчас осторожно, присматриваясь к рынку и оценивая будущие перспективы. «Я думаю, такая оценка продлится примерно полгода, после чего компании будут принимать стратегические решения — рассматривать новые потенциальные рынки сбыта и логистические возможности», — уверен эксперт.

Как объяснил Василий Плотников, некоторые зарубежные компании уже имеют опыт сотрудничества с РФ, поэтому даже сейчас они не боятся заходить в регионы и давать старт новым проектам. В пример можно привести недавние события: начало строительства завода компании Pepsico в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области, а также объявление о локализации в регионе производства Nestle. А есть страны и компании, которые пока выжидают. «Например, Торговый представитель России в Германии общался с компанией BASF, представляя в том числе и новосибирские интересы. Но даже такие крупные компании сейчас осторожно относятся к реализации крупных проектов и ждут момента, когда экономическая ситуация стабилизируется», — заключил он.

По мнению специалистов агентства, именно сейчас самое время активизировать работу по продвижению экономического и инвестиционного потенциал региона на зарубежных рынках, чтобы к тому моменту, когда компании начнут строить планы на свое дальнейшее развитие, у них уже была необходимая информация о регионе и возможных вариантах взаимодействия. Поэтому АИР усилил работу с торговыми представительствами России за рубежом. «Исходя из инвестиционных приоритетов региона, мы выбрали несколько наиболее перспективных для нас стран и работаем на опережение: направили информацию о промышленном потенциале области, логистических и транспортных возможностях. В частности, о наших инвестиционных площадках, например, о Промышленно-логистическом парке», — рассказал Василий Плотников. В Азиатско-Тихоокеанском регионе были выбраны Южная Корея, Япония и Китай. В Европе — Австрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Финляндия и Франция.

Кроме того, письма были направлены в ОАЭ, Индию, Пакистан и Турцию.

По оценке эксперта АИР, Новосибирск может стать платформой для европейских бизнесменов для выхода на рынок стран Средней Азии и ЕАЭС. «Не все западные страны сейчас могут работать с Азией напрямую в силу политико-экономических причин или логистики. Новосибирск — это крупный логистический центр России, отсюда выходы на Японию, Китай и Монголию. Здесь можно организовать самостоятельное производство или совместное предприятие, поставлять продукцию в страны ЕАЭС и Азиатско-Тихоокеанского региона. Такой вариант позволит беспошлинно торговать с Казахстаном, Арменией, Киргизией», — сказал Василий Плотников.

Ряд стран уже откликнулись на направленные предложения. К примеру, Торговое представительство России в Индии предоставило Агентству перечень ассоциативных структур и компаний, которые рассматривают возможность сотрудничества с новосибирскими компаниями, включая возможность реализации совместных инвестпроектов. «Мы предлагаем заинтересованным новосибирским предпринимателям помощь в выстраивании взаимоотношений с этими компаниями.

К нам уже обратилось несколько новосибирских предприятий, сейчас мы работаем с индийской стороной», — рассказал Василий Плотников.

Со стороны европейских стран тоже есть интерес. Торгпредство России в Австрии предоставило целый перечень компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Россией, среди них — логисты, представители пищевой промышленности, фармацевтики и деревообработки. По словам Василия Плотникова, с российской стороны тоже есть уже ответный интерес к партнерству. Сейчас Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) готовит ряд предложений по сотрудничеству с австрийскими логистическими компаниями.

Также поступили инициативы по созданию совместных предприятий через российские торгпредства в Испании и Италии. В частности, испанско-швейцарский концерн, специализирующийся на разработке и производстве медицинских устройств в области кардиологии и интервенционной радиологии, готов создать совместное с новосибирскими компаниями производство. Еще одно предложение — от итальянской компании, занимающейся проектированием и выпуском оборудования для химических, нефтехимических и промышленных предприятий. Эта компания имеет давнюю историю и хорошо зарекомендовала себя в своей сфере. Понимая, что есть перспективы для развития на российском рынке, бизнесмены уже сделали две поставки в РФ, и сейчас ищут партнера для организации производства на территории России.

По словам эксперта, осторожность зарубежных компаний приводит к тому, что попытки российских компаний самостоятельно найти бизнес-партнера за границей в нынешних условиях часто обречены на провал. Даже внутри страны бизнес часто нуждается в проводнике, что касается зарубежных стран, по оценке Василия Плотникова, 99,9% коммерческих предложений из России сейчас попадает в «долгий ящик», их никто не рассматривает. Поэтому полезно участие гаранта, солидной структуры, способной своим участием обезопасить партнерство сторон, к примеру, тех же торговых представительств и совместных ТПП. Он отметил, что Агентство инвестиционного развития Новосибирской области готово поддерживать бизнесменов в поиске зарубежных партнеров, начиная от организации первой коммуникации до сопровождения сделок. Это не только консультации, но также помощь в привлечении инвестиций, федеральных и региональных субсидий, поиске площадок, подключении инфраструктуры и так далее. Поддержка касается и тех компаний, у которых есть на примете потенциальный партнер за рубежом, и тех, у кого есть интерес к сотрудничеству с иностранными коммерсантами, представленными в списках торгпредств. «Все возможности, которые есть сегодня у АИР, готовы подключить. Мы готовы сопровождать компанию на всех этапах выстраивания отношений, если есть такая необходимость», — подчеркнул эксперт АИР.

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