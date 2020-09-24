Новосибирский филиал Россельхозбанка начал продавать и покупать наличные китайские юани

В рамках расширения списка операций, доступных клиентам — физическим лицам Новосибирского филиала, банк приступил к валютно-обменным операциям с наличных китайскими юанями (CNY).

В настоящее время операции с этой валютой клиенты могут выполнить в новом офисе в центре города по адресу улица Советская, 49. В перспективе количество отделений, работающих с юанем в Новосибирске, планируется увеличить.

«Банк не стоит на месте, становясь все более клиентоориентированным, мы расширяем спектр и количество операций, которые могут совершать клиенты в офисах нашего банка. Данные операции, в том числе, могут быть интересны с точки зрения управления валютными рисками. Кроме того, после окончания пандемии туристы возобновят путешествия в Китай, а предприниматели — деловые поездки», — прокомментировал директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

Таким образом, перечень иностранных валют, которые можно приобрести или продать в Новосибирском филиале банка, расширился. Наличные валютно-обменные операции также проводятся с долларами США и евро, в перспективе количество валют возрастет.

Уточнить информацию по текущему курсу валют, заказать необходимую сумму валюты, а также узнать подробности о конверсионных операциях можно в офисе, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 49, тел.: (383) 290-15-85.

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

(АО «Россельхозбанк»)

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