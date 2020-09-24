24 сентября в рамках рабочей встречи губернатора Новосибирской области с представителями «ФК Открытие» было подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились развивать партнерство в реализации приоритетных национальных и региональных проектов.

В рамках соглашения планируется разработка и реализация инвестиционных проектов, программ финансирования строительства образовательных и медицинских учреждений, жилых домов, автомобильных дорог с использованием механизма государственно-частного партнерства.

«Банк «Открытие» присутствует в Новосибирской области достаточно давно, это известный игрок. Банк очень силен в кредитовании малого и среднего бизнеса, участвует в государственных программах поддержки МСП, – подчеркнул Андрей Травников. – В этом году направления сотрудничества дополнилось работой по реализации пакета антикризисных мер. Тем не менее, мы нашли возможность для укрепления и расширения сотрудничества – банк имеет амбициозные планы по увеличению объемов кредитования строительного комплекса, есть потенциальные клиенты в агропромышленной сфере, перерабатывающей промышленности. Мы постарались закрепить это официальным документом и провели переговоры для того, чтобы наметить направления расширения сотрудничества».

Банк «Открытие» намерен реализовать совместные проекты с фондом развития и поддержки малого бизнеса Новосибирской области, выступать с экспертизой в образовательных проектах для предпринимателей, а также осуществлять финансовую поддержку регионального и муниципальных бюджетов.

«Новосибирск как столица Сибирского федерального округа располагает большим научно-техническим, инновационным, производственным и культурным потенциалом. Соглашение с правительством Новосибирской области предусматривает активное участие банка в развитии инфраструктурных проектов на территории региона, – отметил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. – Своей важной социальной задачей группа «Открытие» считает повышение доступности и качества финансовых услуг, расширение сети зарплатных проектов среди муниципальных предприятий в сфере образования, здравоохранения и культуры, оказание им посильной спонсорской помощи. Уверен, что такой комплексный подход к сотрудничеству даст хорошие результаты как для социально-экономического развития Новосибирской области, так и для бизнеса группы «Открытие» в целом».

В числе приоритетных направлений сотрудничества президент банка «Открытие» назвал строительство нового терминала международного аэропорта Толмачево – по его словам это один из крупнейших инвестиционных проектов группы. Также он упомянул реализацию госпрограммы по стимулированию развития жилищного строительства до 2024 года, возможность кредитования масштабных проектов в здравоохранении и образовании, реализуемых по схеме государственно-частного партнерства. «Одним из ключевых направлений бизнеса банка является работа с предпринимательским сообществом, – продолжил Михаил Задорнов. – Мы планируем и далее поддерживать пострадавшие от кризиса отрасли, принимать активное участие в реализации государственных программ по поддержке МСП в регионе: в том числе совместно с фондом поддержки МСП Новосибирской области. Кроме того, банк будет принимать активное участие в образовательных проектах по повышению финансовой грамотности среди населения и бизнеса региона».

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