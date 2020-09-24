Экс-директор томского филиала одного из госбанков получил условный срок

Бывший директор томского филиала Россельхозбанка Игорь Шелевой признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Кировский районный суд Томска вынес приговор: один год лишения свободы условно.

«Суд постановил признать обвиняемого виновным в совершении преступления по части 1 статьи 285 УК РФ. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно», — отмечается в пресс-службе районного суда.

Уголовное дело против главы филиала известного банка управление следственного комитета региона возбудило зимой 2020 года. Материалы для возбуждения предоставили сотрудники томского регионального УФСБ. Шелевой обвинялся в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия топ-менеджер Россельхозбанка организовал незаконные схемы открытия целевых кредитов предпринимателям города. Последним выдавались кредиты, не превышающие ста миллионов рублей, однако Шелевой, как полагает следствие, знал, что деньги будут потрачены не по назначению. В результате махинаций банк получил ущерб в размере 3,7 миллиона рублей. Именно такую сумму коммерческой организации пришлось возместить в качестве недополученного дохода из средств федерального бюджета. Игорь Шелевой полностью признал себя виновным и сотрудничал со следствием.

Напомним, что в марте 2017 года был внесен приговор экс-главе новосибирского филиала ВТБ Вадиму Григорьеву. По данным следствия, банкир создал в новосибирском филиале ВТБ организованную группу с участием своих подчиненных, которая похитила деньги банка. «ВТБ» был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей. Суд отправил Вадима Григорьева в колонию общего режима на 9 лет и 6 месяцев.

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