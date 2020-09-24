Лесопарковые зоны для улучшения экологии создадут в моногородах Кузбасса

Вокруг моногородов Кузбасса Белово и Новокузнецк создадут лесопарковые пояса общей площадью более 11 тыс. гектаров. Их назначение – улучшить экологическую обстановку вблизи промышленных зон.

Постановление о создании зелёных лесопарковых поясов вокруг моногородов Белово и Новокузнецк приняли в Законодательном собрании Кемеровской области на заседании 23 сентября. Предполагается, что такие зоны смягчат негативное воздействие предприятий на окружающую среду, сообщили в пресс-службе парламента Кузбасса.

«Белово и его окрестности – крупный центр угледобычи и углеобогащения, поэтому уровень антропогенной нагрузки на окружающую среду здесь высокий. Новокузнецк – промышленный центр, на его территории действуют крупные металлургические заводы и предприятия, также город окружен значительным количеством предприятий угледобычи и углеобогащения, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды и атмосферного воздуха», — рассказал председатель комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Михаил Худяков.

Как отметил Михаил Худяков, лесопарковый пояс в Белово позволит сохранить местные леса, прибрежные защитные полосы реки Иня и Беловского водохранилища, а также прилегающие к ним природные ландшафты и леса Беловского муниципального округа. Обе зоны позволят улучшить экологию моногородов.

В Белово лесопарковый пояс займёт 3,8 тыс. гектаров, а в Новокузнецке – 7,3 тыс. гектаров. В «зелёную зону» Белово войдут земли городских лесов, лесного фонда и прибрежных защитных полос Беловского водохранилища. Лесопарковую зону Новокузнецка составят земли Новокузнецкого района, лесного фонда, а также земли сельхозназначения.

На территориях лесопарков будет запрещено разжигать костры, оставлять мусор и опасные отходы, вести разработку месторождений полезных ископаемых и рубить деревья, если это не санитарные меры. Также на этих территориях не позволят строить жильё и промышленные объекты. При этом здесь допускается возведение санаториев, больниц, школ, спортивных объектов, дорог, а также линий электропередач и связи.

Подобный зелёный пояс уже был создан в Кузбассе вокруг Кемерова в 2017 году. Его площадь — 8,4 тыс. гектаров.

Ранее сообщалось о том, что предприниматели моногородов Кузбасса получат федеральное финансирование.

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