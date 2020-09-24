Премьера легкой городской комедии «Хандра» состоится в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» 28 сентября. Молодой отечественный режиссер и сценарист Алексей Камынин представит фильм зрителям и ответит на вопросы после сеанса. В широкий прокат картина выходит 1 октября.

Трое в одной хате

«Хандра» — это правдивая комедия о трех друзьях, вместе снимающих квартиру в Москве. Одна квартира. Три соседа. Очень много проблем. 35-летний диджей Виталик пропускает от возлюбленной Ленки хук справа и теряет деньги за хату. 28-летний безработный барабанщик Деня отправляется к гинекологу с бывшей подругой из Красноярска. А 23-летний режиссер Леша пытается превратить рекламу кондиционеров в гениальный фильм. Впрочем, пересказывать нет смысла – это стоит увидеть.

Ждем в «Победе»

«Мы рады представить зрителям фильм молодого российского режиссера после долгой вынужденной паузы. Легкая по форме и злободневная по содержанию комедия с нестандартной драматургией и собственным смелым киноязыком и станет хорошим началом нового сезона режиссерских премьер в «Победе». Алексей Камынин наверняка запомнится зрителям как увлекательный собеседник и яркий представитель нового поколения отечественного кинематографа», – отмечает программный директор по событийному кино центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.

Калейдоскоп улыбок

Фильм, полный тонкой иронии, забавных парафразов и откровенных гэгов, складывается зи множества ярких актерских работ. Незабываемый день мы проживем с Данилой Якушевым («Горько», «Суперплохие»), Михаилом Тройником (отец Сергий из сериала «Чики»), Кириллом Ковбасом («Кухня: Последняя битва», «Ложь или действие»). Эта троица втягивает в свои приключения звезд российского кино в самых неожиданных ипостасях. Иван Янковский фантазирует на тему космического разума в роли режиссера НеТарковского. Равшана Куркова, вооружившись острым, как смерть, карандашом, становится на защиту женских прав. Александр Гордон скучает в роли гинеколога. А еще в фильме играют Аня Чиповская, Валерий Гаркалин, Юлия Ауг, Тимофей Трибунцев, Сергей Епишев, Николай Ковбас, Данила Стеклов и другие замечательные исполнители.

«От съемок у меня остались самые классные впечатления. На мой взгляд, это очень талантливые ребята, очень серьезные, подробно и точно разбирающиеся в материале, и, несмотря на то, что они очень молодые, – это профессионалы!», – отмечает актриса Юлия Ауг, чье присутствие в картине в роли требовательной квартирной хозяйки поистине незабываемо.

Истории из жизни

Сценарий создан четырьмя авторами, реальные истории из жизни которых и превратились в сюжет фильма. Летом 2018 года сценарий «Хандры» выиграл питчинг дебютантов на лучший фильм о Москве в рамках фестиваля «Будем жить», а в апреле 2019-го фильм получил гран-при XII Всероссийского питчинга дебютантов в рамках ММКФ. Мировая премьера «Хандры» состоялась в конце 2019 года на международном Таллиннском кинофестивале Black Nights Film Festival. «На показах «Хадры» стены залов сотрясались от смеха», – писало издание Screen Daily. Российская премьера состоялась 12 сентября в конкурсе 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», фильм был тепло принят критиками и зрителями. В широкий прокат картина выйдет 1 октября, прокатчик – кинокомпания «Пионер».

Судьба режиссера

Алексей Камынин и сам принадлежит к поколению тридцатилетних. Родился в Москве, выучился на журфаке МГУ, потом на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Работал репортером на «России-1» и «Дожде», писал для «Слона», «GQ», «Русского репортера». Кинокарьеру начинал в документальном кино, потом перешел в игровое. В 2015 году участвовал в «Кинотавре» с дипломным коротким метром «Это не я». Полнометражный дебют, драма «Ложь или действие», состоялся в 2017 году на фестивале «Окно в Европу». Второй полнометражной игровой картиной Алексея стала «Хандра».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Камынин, режиссер, сценарист

— Многие россияне, где бы они ни жили, чем бы ни занимались и сколько бы ни зарабатывали, нередко чувствуют одно и то же – хандру. И борются с ней тоже одинаково: юмором. Я верю, что ничего правдивее, живее и смешнее о нашей жизни давно не выходило на экраны. Поэтому «Хандра» будет понятна и близка зрителям далеко за пределами Москвы. При этом нашей команде хотелось сделать что-то максимально свежее. Что-то еще рассказывать о «Хандре» бессмысленно: вы даже близко не сможете представить себе, что это за комедия, пока не посмотрите.

Петр Шепотинник, кинокритик, телеведущий

— Редкая по сегодняшним меркам, остроумная, в хорошем смысле слова завиральная, полная бесшабашной творческой энергии, точная в каждом диалоге, лишенная розовой гламурности, совсем не простая по сути, а в чем-то даже отчаянно горькая, вдохновенно разыгранная всеми молодыми артистами, которым с удовольствием подыгрывают артисты что постарше, «Хандра» Алексея Камынина – счастливый пример поистине осмысленного дебюта.

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