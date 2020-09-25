21 сентября 2020 года в России начался пилотный этап реализации федеральной программы подписки на автомобили KiaMobility. Первым городом Сибири, где стала доступна услуга, стал Красноярск. Программу запустил официальный дилер марки KIA в этом городе — ГК «СИАЛАВТО». В дальнейшем выбор моделей и география сервиса будут расширяться, а также появится интерактивная система для коммуникации пользователей с оператором.

О старте программы сообщила пресс-служба «КИА Моторс Россия и СНГ». Корейская компания осуществила этот шаг в рамках реализации своей глобальной стратегии диверсифицированных сервисов мобильности для разных регионов мира. Россия стала одним из пилотных рынков, где начнется функционирование KiaMobility, также аналогичная программа будет запущена в Италии.

С момента запуска программы по подписке в парке будут предлагаться пять моделей: KIA Rio и Sportage, а также три дебютанта этого года на российском рынке: кроссоверы Seltos и Sorento, седан бизнес-класса К5. В дальнейшем список доступных в «подписном» парке моделей будет расширяться.

В рамках программы можно будет подписаться на любой удобный срок – от одного дня до года. По мнению дистрибьютора такая услуга может быть интересна тем, кто хочет провести более подробный и длительный тест-драйв, чем это обычно предусмотрено в дилерских центрах, или нуждается в автомобиле на период командировки. Также подписка открывает возможность подмены собственного автомобиля на более комфортабельный – к примеру, для поездки в отпуск или в длительное путешествие.

«Подписка на автомобили – быстро набирающий популярность сегмент, и мы надеемся занять в нем свое достойное место», — пояснил управляющий директор «Киа Моторс Россия и СНГ» Александр Мигаль. Его комментарии приводит пресс-служба дистрибьютора.

Оператором программы станут дилерские центры KIA – именно они будут осуществлять заключение контрактов и обслуживание клиентов. Такая организация дает возможность более гибкого формирования «подписного» парка в соответствии со спецификой города или региона, более персонализированной работы с клиентом, и ряд других преимуществ. Пилотный этап программы стартует в Альметьевске, Брянске, Красноярске, Москве, Нижнекамске, Обнинске и Санкт-Петербурге.

В Красноярске оператором программы стала ГК «СИАЛАВТО». «Клиенты проявляли интерес к теме «автомобиль по подписке», мы видим, что это востребовано уже сегодня, и с каждым годом популярность такой модели пользования будет расти», — пояснила «Континенту Сибирь» руководитель отдела маркетинга ГК «СИАЛАВТО» Кристина Максимова.

По ее словам в связи с ограничением по доступности автомобилей в парке ГК «СИАЛАВТО» к 15 октября будут представлены модели Sportage, Rio и Ceed. В группе компаний отметили, что на текущий момент ведётся работа с «КИА Моторс Россия и СНГ» о предоставлении дополнительных автомобилей.

Напомним, что ранее программу подписки в Красноярске внедрила корейская компания Hyundai. Эта программа также доступна в Новосибирске.

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