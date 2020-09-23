Сбербанк модернизирует всесезонный курорт «Манжерок» в Горном Алтае

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и президент Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии в целях реализации проекта «Всесезонный курорт «Манжерок»».

Документ предполагает комплексное сопровождение проекта по принципу одного окна в органах государственной власти Республики Алтай. При этом Сбербанк со своей стороны выражает готовность обеспечить строительство гостиницы, ресторанов, спа-комплекса, оздоровительного центра, горнолыжных трасс, канатных дорог и других объектов туристической инфраструктуры. Общая сумма инвестиций в экономику региона составит около четырёх млрд рублей.

«Сбербанк давно является стратегическим партнёром региона, и правительство Республики Алтай будет продолжать оказывать содействие реализации проекта, чтобы курорт «Манжерок» мог уверенно конкурировать с лучшими горнолыжными курортами России и мира, – прокомментировал Олег Хорохордин. – Для Республики Алтай очень важно развивать всесезонный отдых, сделать его востребованным как зимой, так и летом. Такие проекты, как «Манжерок», позволяют нам реализовать эту задачу, о чём свидетельствует возрастающий турпоток».

Данный инвестпроект является одним из крупнейших в области туризма и рекреации на территории России. «Концепция развития курорта «Манжерок» позволит сделать его одним из самых привлекательных мест для туристов во всей Республике Алтай, – говорит заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Сбербанк не только финансирует модернизацию инфраструктуры и делится богатой экспертизой в строительной области, но и создает базу для развития близлежащих поселков, при этом не нарушая баланс уникальной природы и культуры сложившейся на берегу озера Манжерок».

Проект по созданию всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай реализуется Сбербанком с 2012 года. Курорт, расположенный вблизи озера Манжерок, у подножия горы Малая Синюха, предоставляет возможности для различных направлений активного отдыха в зимний и летний периоды.

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