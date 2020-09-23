Власти Кузбасса продолжат содействовать отзыву лицензии у владельцев шахты «Лапичевская»

В правительстве Кузбасса заявили, что будут содействовать в процедуре отзыва лицензии на добычу угля на участке шахты «Лапичевская». Эти работы планировали проводить по соседству с жилым микрорайоном, что вызвало недовольство кемеровчан.

Заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов заявил, что власти региона намерены содействовать Федеральному агентству по недропользованию (Роснедра) в продолжении процедуры отзыва лицензии на работы шахты «Лапическая» у ООО «Шахта Лапичевская». Речь идёт о разработке недр на участке «Шахта Лапическая-2» в черте Кемерово, где располагается крупный жилкомплекс «Лесная поляна».

«Правительство Кузбасса поддерживает позицию жителей региона в этом вопросе и будет оказывать полное содействие Роснедрам в доведении до логического завершения решения по отзыве лицензии и недопущению разработки участка недр «Шахта Лапичевская-2», — говорится в сообщении Андрея Панова на сайте департамента угольной промышленности региона от 23 сентября.

Как отметил замгубернатора, у Роснедр есть основания для того, чтобы начать процедуру отзыва лицензии заново в случае проигрыша.

В декабре 2019 года вышел приказ Роснедр о досрочном прекращении права пользования недрами у ООО «Шахта Лапическая» на участке «Шахта Лапическая-2». В июне 2020 года арбитражный суд Москвы признал такой вердикт незаконным, а 21 сентября Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение.

Напомним, общественный резонанс в связи с запуском шахты неподалёку от жилого комплекса возник ещё в 2017 году. Власти Кемеровской области обратились к министру природных ресурсов и экологии с просьбой рассмотреть вопрос об отзыве лицензии у ООО «Шахта Лапичевская».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.