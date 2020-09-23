Резонансное дело в отношении главы Ачинского района Красноярского края, подозреваемого сразу в двух преступлениях, одно из которых – должностное, набирает обороты. После задержания чиновника, объявленного в федеральный розыск, Ачинский городской суд вынес решение об отстранении Евгения Розанчугова с должности.

По решению суда Евгений Розанчугов отстранен от занимаемого поста главы района только до 15 октября. Как ситуация будет развиваться далее, зависит от дальнейшего хода следствия. Евгений Розанчугов лично присутствовал на заседании суда, принявшего решение об отстранении его от должности.

Напомним, главу района подозревают в халатности или неисполнении, ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Согласно официальной версии, Розанчугов умышленно не озаботился дать указания о проведении обязательной экспертизы жилых помещений, которые предназначались для детей-сирот. В итоге дети не получили квартир, зато чиновник смог получить незаконный заработок. В июне он был объявлен в федеральный розыск и задержан несколько дней назад сотрудниками экипажа ДПС в Ачинске.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.