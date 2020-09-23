Жители Новосибирской области задолжали более двух миллиардов рублей с начала года

Задолженность физических лиц в Новосибирской области с начала года превысила два миллиарда рублей. Как отметили в налоговой службе по региону, жители стали быстрее рассчитываться по финансовым обязательствам.

Сумма задолженности физических лиц в Новосибирской области с января по август составила 2,2 млрд руб., сообщили в пресс-службе УФНС России по региону. При этом темпы снижения задолженности составили 23%, а сама задолженность уменьшилась на 662 млн руб. Это больше, чем за аналогичный период 2019 года – тогда снижение составило 21%, а сумма долгов сократилась на 583 млн руб.

«За январь-август 2020 года должникам-физическим лицам в Новосибирской области было направлено более почти 520 тыс. требований об оплате налоговой задолженности. В адрес руководителей 95 учреждений направлены сведения о наличии налоговой задолженности у 5 тыс. работников», — сообщила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.

В налоговой службе отметили, что стремятся побудить жителей рассчитаться с долгами в досудебном порядке. Если должник не реагирует на направленное ему требование, такой документ направляется его работодателю. Если и эта мера не помогает, представители налоговых органов обращаются в суд, где получают исполнительный документ, а затем взимают задолженность вместе с судебными приставами, работодателями или банками.

«Если сумма долга не превышает 100 тыс. рублей, исполнительный лист может быть предъявлен работодателю для взыскания средств в счет погашения долга. Кроме того, независимо от суммы долга налоговые органы могут предъявить исполнительный документ в банк для взыскания средств с конкретного банковского счета должника», — рассказала Наталья Шелехова.

Как отметили специалисты, после получения исполнительного документа банк должен сразу же перечислить средства с счёта должника. Если на счету денег недостаточно, они будут списываться по мере поступления.

Напомним, в 2019 году предприниматели Новосибирской области задолжали 1,3 млрд руб. за фиксированные страховые взносы.

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