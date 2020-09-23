Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев включен в состав подгруппы по направлению «Высшее образование» рабочей группы Государственного совета Российской Федерации «Образование и наука». Главная задача подразделения – проведение анализа проблем в данной сфере и их эффективное решение.

Напомним, что Государственный совет при президенте Российской Федерации был создан 1 сентября 2000 года в соответствии с указом Владимира Путина. Сейчас Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

В действующий состав Госсовета при президенте РФ также входят главы регионов Сибири: Андрей Травников (Новосибирская область), Александр Усс (Красноярский край), Александр Бурков (Омская область), Сергей Цивилёв (Кемеровская область), Сергей Жвачкин (Томская область), Виктор Томенко (Алтайский край), Олег Хорохордин (Республика Алтай), Валентин Коновалов (Республика Хакасия). Таким образом, Сибирский федеральный округ в государственном совете представлен девятью из десяти регионов. Исключение составляет только Республика Тыва — ее глава в госсовете не представлен.

Напомним, что Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора Приангарья 18 сентября. Инаугурация нового главы региона состоялась на 33-й сессии Законодательного собрания Иркутской области. Игорь Кобзев выиграл выборы, набрав 60,79 процента голосов, за него проголосовало 369 759 избирателей. Его главный соперник депутат Госдумы коммунист Михаил Щапов, претендующий на губернаторское кресло, получил только 25,5 процента голосов.

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