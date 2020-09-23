Сбербанк анонсирует онлайн-конференцию СберКонф, на которой будут рассказаны подробности реорганизации работы компании, некоторые детали которой уже просочились в соцсети и СМИ.

По словам представителей банка, все подробности будут озвучены в четверг, 24 сентября, в 14:00 по новосибирскому времени. Они подчеркивают также, что текущая трансформация Сбербанка будет крупнейшей за всю его историю и превзойдет даже 2015 год, когда банк был переименован и сменил форму организации на ПАО.

Вдобавок организаторы конференции обещают представить новые сервисы и продукты экосистемы Сбербанка, ориентированные на все группы клиентов.

Чтобы подключиться к конференции, нужно оставить свой электронный адрес на специально созданном лендинге мероприятия и получить эксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию.

Подробности — на sber.ru/conf.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.