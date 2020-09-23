В Новосибирской области вновь снимают «коронавирусные» ограничения

Солярии, гостиницы и учреждения молодёжной политики планируют открыть в Новосибирской области в ближайшее время. Губернатор региона Андрей Травников предложил ослабить ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Вопрос о снятии ограничений рассмотрели в правительстве Новосибирской области 23 сентября. В регионе планируется разрешить гастрольную деятельность артистов, работу соляриев, гостиниц и учреждений молодёжной политики. Кроме того, власти собираются увеличить заполняемость стадионов с 25% до 50%. Соответствующие документы будут внесены на рассмотрение 28 сентября.

«Ситуация, связанная с коронавирусом, в Новосибирской области в настоящее время стабильная, не отмечается роста заболеваемости, напротив, фиксируется позитивная динамика по числу выздоровевших. При условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований мы считаем возможным реализовать дальнейшие меры по снятию ряда ограничений», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Несмотря на снятие ряда ограничений, в регионе продолжит действовать режим повышенной готовности. Как отметил Андрей Травников, это связано в том числе с риском сезонных респираторных заболеваний. Губернатор поручил профильным министерствам усилить контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования и других мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Соответствующие проверки будут проводиться в сферах культуры, спорта, транспорта, торговли и общественного питания», — отметили в областном правительстве.

Напомним, с 12 сентября в Новосибирской области по распоряжению губернатора возобновилась работа театров, кинотеатров и концертных залов.

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