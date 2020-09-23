Росгвардия изменит траекторию полетов над жилыми домами в Новосибирске

«Континент Сибирь» получил ответ на свой запрос по поводу отказа войсковой части 3733 от искового заявления к мэрии Новосибирска. Росгвардия настаивала на признании недействительным разрешения на строительство жилья вблизи аэродрома «Гвардейский», расположенного в черте города.

В Управлении Сибирским округом войск национальной гвардии РФ сообщили, что 8 сентября 2020 года в правительстве Новосибирской области прошло рабочее совещание с участием представителей войск нацгвардии РФ. По итогам встречи губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к командующему округом с просьбой рассмотреть возможность разработки и выполнения технических мероприятий на аэродроме «Гвардейский».

«Разделяя озабоченность правительства Новосибирской области сложившейся ситуацией, в том числе проблемой участников долевого строительства, в отношении которых застройщики не выполнили свои обязательства, командующим округом, генерал-лейтенантом Николаем Марковым было инициировано прекращение судебного разбирательства по иску войсковой части 3733 к мэрии города Новосибирска по жилому дому на ул. Аэропорт 1/1», – говорится в ответе на запрос издания.

«Командиру войсковой части 3733 даны соответствующие указания о проработке возможностей изменения траекторий маршрутов (манёвров, направлений) полетов воздушных судов и их зон пилотажа, с учётом обеспечения безопасности полетов и исключения негативного воздействия на здоровье граждан», – проинформировал командующий округом, генерал-лейтенант Николай Марков.

Напомним, разрешение на строительство ЖК «Аэропорт», выданное мэрией Новосибирска застройщику «Вира-Строй» 25.06.2020, войсковая часть 3733 Сибирского округа войск национальной гвардии РФ опротестовала в новосибирском арбитражном суде 17 августа этого года. Росгвардия настаивала, что объект, построенный по адресу ул. Аэропорт 1/1, вблизи ее аэродрома «Гвардейский», угрожает безопасности полетов. Кроме того, жители комплекса попадают в зону, где уровень шума взлетающих и заходящих на посадку вертолетов, превышает предельно допустимые нормы.

Ранее Росгвардия сообщала, что в течение 2020 года проведет зонирование территории вблизи аэродрома «Гвардейский».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.