Власти Новосибирской области профинансируют перевозчиков, использующих газовое топливо

Правительство Новосибирской области выделит субсидии перевозчикам, которые работают на газомоторном топливе. Владельцы предприятий смогут платить лишь 10% от транспортного налога.

О субсидиях для перевозчиков сообщили в правительстве Новосибирской области. Как рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин, для собственников предприятий, использующих газовое топливо, транспортный налог снижен до 10% от номинальной ставки.

Кроме того, для муниципальных перевозчиков вводится субсидирование в части приобретения автобусов в размере 50%.

«Если владелец автотранспортного предприятия покупает автобус на метане, то процент субсидирования увеличивается на 20%», – сообщил Вячеслав Невежин.

Министр отметил, что использование газомоторного топлива не только экономически выгодно для перевозчиков, но и меньше вредит окружающей среде.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, порядка 20% транспорта в Новосибирске передвигается «на газе». В районах области такое топливо не так распространено из-за небольшого количества соответствующих станций. Всего же их в регионе семь, пять из них находятся в Новосибирске, ещё по одной – в Бердске и Барабинске.

Также в министерстве отметили, что на компримированный газ в регионе переведено более 1600 транспортных средств.

На днях в Новосибирскую область прибыли участники автопробега «Отпуск на автомобиле», цель которого – популяризация экологичного транспортного топлива. Новосибирск стал для автомобилистов 25-й остановкой. Акция стартовала в Санкт-Петербурге, всего в её рамках планируется посетить 20 российских городов. Инициатор пробега – правительство Республики Саха (Якутия), в Новосибирской области мероприятие поддерживает правительство региона.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске планируется ввести весовой контроль грузового автотранспорта.

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