Награды редакции «Континента Сибирь»

«Ростелеком» объявил о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее», которому в этом году исполняется десять лет. К участию в проекте приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и...