Награды редакции «Континента Сибирь»

Стартовал юбилейный конкурс журналистов и блогеров от «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее»

Новости компаний
Федор Туров
 
«Ростелеком» объявил о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее», которому в этом году исполняется десять лет. К участию в проекте приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и...
Узнать больше

Журналисты «Континента Сибирь» победили в конкурсе «Ростелекома»

Новости
www.ksonline.ru
 
«Ростелеком» вручил дипломы и подарки новосибирским участникам IX конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который в этом году проводился в партнерстве...

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников наградил журналиста «Континента Сибирь» в связи с победой в...

Новости
www.ksonline.ru
 
Главный редактор делового издания «Континент Сибирь» Александр Месаркишвили получил премию «Литера» в номинации «Журналист года». Ранее этой награды также удостаивались корреспонденты «Континента Сибирь» Елена...

Журналист «Континента Сибирь» отмечен премией губернатора Новосибирской области

Новости
София Коротич
 
В минувшую пятницу 20 новосибирских журналистов получили премии губернатора Новосибирской области «Литера». В числе награжденных - корреспондент "Континента Сибирь" Елена Жданова. Врио первого заместителя губернатора...

Журналист «Континента Сибирь» победил во всероссийском конкурсе «Правда и справедливость»

Новости
www.ksonline.ru
 
Корреспондент «КС» Ксения Черных стала лауреатом всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Жюри выбрало материал корреспондента, посвященный ситуации, развернувшейся вокруг «мусорной» концессии, –...

Корреспондент «КС» одержал победу в конкурсе «Сибирь.ПРО»

Новости
www.ksonline.ru
 
Подведены итоги XII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». В этом году в проекте приняли участие 563 журналистские работы. Одним из победителей стал руководитель рубрики...

Журналист «Континента Сибирь» получила премию губернатора Новосибирской области «Литера»

Новости
Марина Вдовик
 
Корреспондент рубрики «Политика» газеты «Континент Сибирь» и бизнес-портала ksonline.ru Елена Аникина получила награду в номинации «Лидер нашего времени» премии «Литера». Всего премии губернатора НСО...

Обозреватель «Континента Сибирь» стал лауреатом федерального конкурса публикаций по микрофинансированию

Новости
www.ksonline.ru
 
Обозреватель деловой газеты «Континент Сибирь»/бизнес-портала KSONLINE.RU Дмитрий Карасёв завоевал первое место в номинации «Интервью. Региональные СМИ» и бронзовую статуэтку лауреата III Всероссийского конкурса публикаций...
Интервью корреспондента «КС» Максима Колташова с ректором НГУЭУ Александром Новиковым стало победителем конкурса, организованного ВУЗом

Журналисты «КС» победили в конкурсе Новосибирского госуниверситета экономики и управления

Менеджмент
www.ksonline.ru
 
Управление внешних связей Новосибирского госуниверситета экономики и управления определило победителей конкурса журналистских публикаций «Нархоз.Media» - шесть изданий Сибири получили призы от НГУЭУ и партнеров...

«Континент Сибирь» победил в федеральном этапе конкурса в сфере освещения отрасли телекоммуникаций

www.ksonline.ru
 
«Континент Сибирь» победил в федеральном этапе международного конкурса «Технологии для жизни – Интернет со скоростью света», проводимого крупнейшим федеральным оператором связи ─ компанией...

Журналист «Континент Сибирь» стал лауреатом общероссийского конкурса «Мы на связи!» компании «Ростелеком»

www.ksonline.ru
 
Ведущий российский телекоммуникационный оператор — компания «Ростелеком» объявила итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Мы на связи». В Сибирском федеральном округе победителями стали трое журналистов,...

Новосибирские журналисты победили в конкурсе против финансовой безграммотности

www.ksonline.ru
 
Банк Хоум Кредит объявил победителей конкурса среди региональных журналистов «Журналисты против финансовой безграмотности». Среди победителей - корреспондент "Континент Сибирь" Юлия Данилова. Цель конкурса – увеличение...
«Континент Сибирь»: Наши награды

Замредактора «Континента Сибирь» получила награду алтайского губернатора

www.ksonline.ru
 
Премии губернатора Алтайского края Александра Карлина за лучшие творческие публикации журналистов в 2009 году присуждены работникам печатных и электронных средств массовой информации. Среди победителей –...
Корреспондент газеты «Континент Сибирь» в Красноярском крае Марина Авраменко признана журналистом года.

Корреспондент «Континента Сибирь» названа лучшим журналистом года двумя крупнейшими компаниями Красноярского края

www.ksonline.ru
 
В Красноярске состоялся традиционный бал прессы, приуроченный в Дню российской печати. В Красноярске состоялся традиционный бал прессы, приуроченный в Дню российской печати. На нем...
«Континент Сибирь»: Наши награды

«Континент Сибирь»: Наши награды

www.ksonline.ru
 
Главный редактор «Континента Сибирь» Михаил Столяров признан победителем в номинации «Лучший автор» в конкурсе на освещение в СМИ деятельности и перспектив развития холдинга РАО...

«Континент Сибирь» хорошо пишет о малом бизнесе

www.ksonline.ru
 
В понедельник, 28 марта, в Белом зале ККК им. Маяковского (Новосибирск) состоялась церемония награждения победителей конкурса среди журналистов и средств массовой информации «СМИ о...

«Континент Сибирь» в числе победителей

www.ksonline.ru
 
В 2004 году Альфа-банк, первый среди российских кредитно-финансовых организаций, выступил инициатором конкурса среди региональных журналистов, пишущих на экономические и финансовые темы. Конкурс проводился на...

Риэлтеры отметили «Континент Сибирь»

www.ksonline.ru
 
В начале июня на VI Национальном конгрессе недвижимости в Москве были подведены итоги конкурса среди российских журналистов, пишущих о недвижимости. Второе место заняла Елена...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

21 Декабрь, Понедельник
17:21 

Бывший депутат и предприниматель Эдуард Кожемякин возглавил новосибирское отделение «Партии пенсионеров»

 16:55 

Прокуратура: За два дня новосибирцы лишились более 5 млн рублей

 16:44 

Недовольные ограничениями бизнесмены установили «виселицу» возле правительства Иркутской области

 15:13 

Ещё семь человек умерли за сутки от коронавируса в Новосибирской области

 14:11 

Новый руководитель комитета по рекламе назначен в мэрии Новосибирска

 13:17 

Обманутые дольщики «Новомарусино» подали в суд на правительство Новосибирской области за бездействие

 13:14 

Губернатор рассказал о строительстве детского реабилитационного центра мирового уровня под Новосибирском

 13:05 

Новосибирский губернатор пригрозил ТЦ ограничениями из-за скопления посетителей

 11:54 

Застройщик новосибирского «Радужного города» признан банкротом

 10:59 

Жители Кузбасса ощутили землетрясение в ночь на понедельник
18 Декабрь, Пятница
17:50 

Мэр Новосибирска предложил российским спортсменам выступать под флагом СССР

СЮЖЕТЫ

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  