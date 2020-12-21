Награды редакции «Континента Сибирь»
Стартовал юбилейный конкурс журналистов и блогеров от «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее»
Журналисты «Континента Сибирь» победили в конкурсе «Ростелекома»
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников наградил журналиста «Континента Сибирь» в связи с победой в...
Журналист «Континента Сибирь» отмечен премией губернатора Новосибирской области
Журналист «Континента Сибирь» победил во всероссийском конкурсе «Правда и справедливость»
Корреспондент «КС» одержал победу в конкурсе «Сибирь.ПРО»
Журналист «Континента Сибирь» получила премию губернатора Новосибирской области «Литера»
Обозреватель «Континента Сибирь» стал лауреатом федерального конкурса публикаций по микрофинансированию
Журналисты «КС» победили в конкурсе Новосибирского госуниверситета экономики и управления
«Континент Сибирь» победил в федеральном этапе конкурса в сфере освещения отрасли телекоммуникаций
Журналист «Континент Сибирь» стал лауреатом общероссийского конкурса «Мы на связи!» компании «Ростелеком»
Новосибирские журналисты победили в конкурсе против финансовой безграммотности
Замредактора «Континента Сибирь» получила награду алтайского губернатора
Корреспондент «Континента Сибирь» названа лучшим журналистом года двумя крупнейшими компаниями Красноярского края
«Континент Сибирь»: Наши награды
«Континент Сибирь» хорошо пишет о малом бизнесе
«Континент Сибирь» в числе победителей
Риэлтеры отметили «Континент Сибирь»
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