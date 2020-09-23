Губернатор Андрей Травников поручил решить проблему с навязыванием платных услуг в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проанализировать, какие компании навязывают жителям региона платные услуги. Кроме того, он намерен встретиться с руководителями таких организаций.

Андрей Травников сообщил о необходимости разработать дополнительные механизмы по обеспечению прозрачности и доступности госуслуг для граждан и бизнеса. С соответствующим поручением глава региона выступил на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской области 22 сентября.

В частности, губернатор поручил министерству экономического развития региона провести аналитику, чтобы ответить на вопрос: какие государственные органы создают структуры, чьи платные услуги и товары навязываются организациям и гражданам.

«Все эти структуры, к которым отправляют за навязываемыми услугами, зачастую действуют открыто. Необходимо провести определенную аналитику – в каких сферах у нас процветают такие услуги. Какие государственные надзорные органы чаще всего подобные структуры создают. Мы могли бы пригласить на заседание комиссии руководителей подобных органов и послушать, что они делают, чтобы государственные услуги стали более понятными и доступными для граждан», – сказал Андрей Травников.

Как сообщил на совещании генеральный директор МАРП Юрий Бернадский, согласно итогам социологического исследования 2019 года по оценке уровня коррупции в Новосибирской области, главные причины «скрытых» платежей — ускорение процесса получения необходимых документов, обход невыполнимых и противоречивых требований законодательства или регулирующих органов, а также обход обременительных для организаций требований законодательства.

Андрей Травников призвал структуры, которые занимаются защитой интересов бизнеса, взять на себя обязательства по выявлению подобных фактов. Он, в частности, обратился к представителям института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, а также Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий.

«Если начинать формировать отношение нетерпимости к проявлениям коррупции, то как раз у наших предпринимателей. Мы видим, что общее недовольство есть, а конкретных обращений, жалоб и фактов нет. Но мы понимаем, что самый лучший способ борьбы с негативными проявлениями – это показательные примеры», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось о том, что сибирские регионы попали в список Генпрокуратуры РФ с наименьшим уровнем коррупции в стране.

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