На представителя холдинга «МКС» Сергея Проничева совершено нападение в Новосибирске

На известного новосибирского бизнесмена, представителя жилищного холдинга «Мой коммунальный стандарт» Сергея Проничева было совершено нападение. В «МКС» инцидент связали с участием предпринимателя в конфликте из-за смены власти в управляющей компании Академгородка.

Неизвестный напал на Сергея Проничева 22 сентября. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил директор «МКС» в Новосибирске Иван Волков.

«Мне позвонил водитель Сергея Проничева, сказал, что на него совершено нападение, его ударили по голове, нападавший сбежал», — рассказал Иван Волков.

По словам Волкова, произошедшее может быть связано с тем, что на следующий день, 23 сентября, новый директор ЖКУ ННЦ (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жилищно коммунальное управление Новосибирского научного центра») в Академгородке – в прошлом руководитель московской компании «МКС» Игорь Горбовский собирался подать заявление в полицию на представителей прежнего руководства управляющей компании по факту хищения средств у собственников и превышения служебных полномочий.

Ранее сообщалось о том, что в ЖКУ ННЦ сменилось руководство – на смену её директору Виталию Михееву назначили Игоря Горбовского. Академики и сотрудники научного центра увидели в происходящем признаки рейдерского захвата, о чём сообщили в обращении к полпреду СФО, губернатору региона и министру образования РФ. Они попросили объяснить причины кадровых перестановок.

Также в начале сентября между представителями ЖКУ ННЦ и ресурсоснабжающей компанией ФГУ «УЭВ» (федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения») возник спор – кто будет начислять платежи собственникам. До недавнего времени начисления осуществлялись через ресурсоснабженцев, однако в начале сентября УЭВ перешла на прямые договоры с потребителями. Как утверждают в компании, это произошло по причине существенной задолженности со стороны УК. В свою очередь, в ЖКУ ННЦ считают, что оснований для такого шага со стороны УЭВ нет. В результате обе организации одновременно выставляют счета жильцам.

«Континент Сибирь» следит за развитием ситуации.

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