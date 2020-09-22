Всеволод Кондратьев, который обвиняется в даче взятки должностному лицу, останется под стражей до 23 ноября. Информация об этом размещена на сайте суда. Решение пока в силу не вступило.

Напомним, что Всеволод Кондратьев был арестован в конце июля и заключен под стражу на полтора месяца. 6 августа парламентарий был исключен из «Единой России». 21 сентября срок ареста заканчивался и Советский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) о продлении срока ареста Всеволода Кондратьева еще на два месяца.

Кондратьеву инкриминируют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере). Подробности дела пока не сообщаются. По мнению наблюдателей, уголовное преследование депутата может быть связано с компанией «СтройГАЗ», в руководство которого он ранее входил.

Следствием установлено, что в октябре 2015 года Всеволод Кондратьев через посредника дал взятку 2,5 миллиона рублей полковнику одного из силовых ведомств СФО, который в настоящее время также находится под следствием.

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