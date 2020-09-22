Бывшему начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Хакасии Юрию Зайцеву вынесли приговор. Экс-полицейский получил 8 лет лишения свободы в колонии общего режима по двум серьезным статьям. Получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и разглашение гостайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ).

Кроме длительного тюремного срока бывший полицейский должен будет выплатить 156 тысяч рублей штрафа. Также ему запретили занимать административные должности в течение четрёх лет и лишили специального звания подполковника полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Высокопоставленный полицейский начальник был задержан правоохранителями в марте прошлого года.

По информации следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, полицейский в декабре 2018 года за взятку в виде биткойнов, полученную от наркоторговоцев, задержав за кражу одного из «закладчиков» наркотиков. Кроме этого начальник ФСКН передал наркоторговцам информацию о планируемых оперативно-разыскных мероприятиях. В общей сумме он получил биткойнов на 52 тысячи рублей.

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