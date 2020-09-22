Глава Тувы Шолбан Кара-оол выступил перед правительством республики с инициативой разделить должности губернатора и председателя правительства. По его мнению, такая мера поспособствует развитию субъекта в непростых экономических условиях.

С предложением разделить руководящие должности глава республики выступил на аппаратном совещании 22 сентября. Заспись своего выступления Кара-оол опубликовал в соцсетях.

«Я бы хотел, чтобы должности главы Республики Тыва и председателя правительства Республики Тыва были разделены», — заявил Шолбан Кара-оол.

Он пояснил, что в условиях экономического кризиса, которые осложнились ограничениями в связи с пандемией, необходимо перераспределить силы. Кроме того, сейчас в республике реализуется индивидуальный план развития, которому необходимо уделить особое внимание. Глава Тувы также отметил, что сегодня во многих российских регионах уже существует подобное разделение.

На должность главы правительства Шолбан Кара-оол предложил кандидатуру нынешнего мэра Кызыла Карима Саган-оола.

«Эта должность будет называться «первый заместитель главы Республики Тыва – председатель правительства Республики Тыва», — уточнил глава республики.

В числе регионов, где сегодня разделены полномочия между председателем правительства и губернатора, — Красноярский край и Иркутская область.

Напомним, накануне Шолбан Кара-оол вернулся из московского госпиталя, где он прошёл лечение от коронавирусной инфекции.

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