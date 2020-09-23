В середине сентября в Москве прошла очередная международная выставка франшиз BUYBRAND. Статус этого мероприятия подчеркивает то, что ряд регионов Сибири, включая Новосибирскую и Омскую области были представлены на выставке своими стендами. Кто участвовал в мероприятии от регионов СФО, на каких условиях, чем был обусловлен именно этих компаний, и окупают ли себя вообще эти затраты — в материале «Континента Сибирь».

Выставка BUYBRAND проходит в Москве дважды в год — весной и осенью. Ее организатором является компания EMTG (Exhibition Management Technology Group) специализируется на выставочных и конгрессных проектах. BUYBRAND можно считать площадкой, где сходятся продавцы и потенциальные покупатели франшиз со всей России. За 18 лет существования этого мероприятия его посетило свыше 211 тысяч человек. В этом году проведению мероприятия не помешала даже пандемия коронавируса.

В очередном по счету BUYBRAND принимали участие и сибирские компании. Причем их участие в выставке во многом обеспечили сами регионы СФО. Так, Новосибирская, Омская и Иркутская области, а также Красноярский край и Алтайский край смонтировали на выставке свои стенды, пригласив к участию компании из своих регионов. Помимо этого, ряд региональных компаний просто поприсутствовало на BUYBRAND без экспонирования.

Среди новосибирского бизнеса на мероприятии были представлены сеть PRIMETIME COFFEE, группа компаний Александра и Киры Долговых (LaserLove, Ultrafor, «Стрижевский», Cheburek.me, «20×80»), которая привезла свою команду по каждому из проектов. Также BUYBRAND посетили представители сетей «МЯСОROOB», «Пиццы Синицы», «Суши Make», а также других компаний. Не отставали и соседние регионы Сибири. Так, среди омского бизнеса на BUYBRAND были представлены сеть «Шаурмастер», школа скорочтения и развития интеллекта для детей и взрослых Schoolford, юридическая компания «Правовой стандарт», бренд «Gallato», автошкола «Вектор», сеть салонов красоты «Монро», сеть пивных ресторанов «Сибирская корона», сети «Суши Маркет» и “#Лаваш” Андрея Колмогорова. Среди алтайских компаний была в том числе представлена сеть «Грильница», вышедшая в прошлом году в Новосибирск. Среди красноярских предприятий — сеть кофеен Green House.

Кто и как финансировал участие бизнеса?

Как пояснил в ответе на запрос «Континента Сибирь» министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, участие региона в выставке франчайзеров BUYBRAND обеспечила автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой Бизнес»). Основанием для такого шага стал нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Стоимость размещения одной компании на коллективном стенде Новосибирской области составляла порядка 240 тысяч рублей

В свою очередь в АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» «Континенту Сибирь» пояснили, что участие бизнеса было основано на заявительном характере. Таким образом, те компании, которые вовремя успели обозначить свое желание и готовность принять участие в BUYBRAND, и получили такую возможность, а финансовая нагрузка при этом ложилась на регион. В случае со стендом Новосибирской области речь шла об основанной Антоном Горестовым сети кофеен PRIMETIME COFFEE (32 точки в Новосибирской области) и основанной Александром и Кирой Долговыми сетью салонов лазерной эпиляции Laser Love (305 точек по России).

«ООО «ПРАЙМТАЙМ» и индивидуальный предприниматель Михаил Разинкин (являющийся франчайзи ООО «ЛАЗЕРЛОВ») — одни из первых субъектов малого и с реднего предпринимательства, подавших заявки на участие в международной выставке франшиз «BUYBRAND EXPO»», — пояснила «Континенту Сибирь» причины выбора компаний-участников руководитель Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области Алсу Зеленцова.

И действительно, основатель PRIMETIME COFFEE Антон Горестов еще в декабре 2019 года в интервью «Континенту Сибирь» рассказывал о планах по участию в выставке. Но это было до пандемии коронавируса. «Мы участвуем в большой выставке франчайзинга Buybrand Franchise Market в московском экспоцентре. У нас там будет одно из лучших мест — мы займем локацию порядка 30 кв. м в одном из павильонов с хорошей проходимостью», — пояснял в декабре 2019 года Антон Горестов. Вместе с тем, из-за коронавируса, место и формат выставки были изменены.

Основатель сети Laser Love Александр Долгов также подтвердил “КС», что компания принимала участие в мероприятии в составе стенда Новосибирской области. «Нас предложили поддержать, как крупный проект от Новосибирска, поскольку мы поехали со всеми тремя проектами: «Стрижевский», Cheburek.me и Laser Love. Самый большой интерес вызывают крупные проекты: Cheburek.me и Laser Love», — констатировал Александр Долгов.

Аналогично обстояла ситуация и с компаниями других регионов Сибири. «Меня сами пригласили к участию», — подтвердил «Континенту Сибирь» основатель сети «Шаурмастер» Юрий Шиян, компания которого присутствовала в составе стенда Омской области. Помимо «Шаурмастера» на стенде были представлены еще 4 компании — школа скорочтения и развития интеллекта для детей и взрослых Schoolford, юридическая компания «Правовой стандарт», бренд дизайнерских сумок Gallato, автошкола «Вектор». «Мы несколько лет пытались попасть на эту выставку. И в 2020 году нам это удалось. Спасибо Омской области и Фонду поддержки экспорта и предпринимательства», — отметили в школе Schoolford.

По словам Алсу Зеленцовой, к участию в выставке рассматриваются и отбираются хозяйствующие субъекты, отнесенные к категории субъектов МСП, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209, субъекты МСП, находящиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, субъекты МСП с видом экономической деятельности (основным или дополнительным), соответствующим тематике выставки. «Для субъектов МСП выставки — это возможность обмена опытом, организация деловых встреч и переговоров, знакомство с компаниями-конкурентами, выступления на деловых программах, заключение договоров на поставку своей продукции (услуги)», — перечислила возможные цели участия компаний в выставке Алсу Зеленцова. Таким образом, компании желающие поучаствовать в выставке в 2021 году, могут оформлять заявки уже сейчас.

Коронавирусный оттенок

Участники выставки констатируют, что в этом году мероприятие было гораздо менее масштабным, чем в прошлые годы. Основатель новосибирской сети “Пицца Синица” Алексей Яковлев закономерно связывает это с экономическими последствиями пандемии: покупателей франшиз стало мало, продавцы франшиз тоже не рвутся продавать, потому что спрос явно упал на франшизы. “Организация сильно слабее, чем, например, выставка “ПИР” — я привык к тому, что в Москве такого рода мероприятия проходят на высоком уровне. Моя гипотеза в том, что организаторы и сами понимали, что выставка пройдет не очень хорошо, поэтому тоже пытались экономить”, — предположил в разговоре с «Континентом Сибирь» Алексей Яковлев.

Основатель омской сети «Шаурмастер» и амбассадор бизнес-клуба Momemtum Юрий Шиян также отмечает, что в этом году выставка не отличалась прежней масштабностью, компании просто посылали на выставку своих представителей, были гораздо проще стенды, было меньше интерактива. У бизнесмена возникли вопросы и к уровню организации. В частности, по словам Юрия Шияна, участники не были обеспечены бесплатным Wi-Fi, что создавало определенные сложности.

С такой оценкой не согласен еще один участник BUYBRAND, директор по франчайзингу омских сетей #Лаваш и «СушиМаркет» Альберт Хамзин. «На мой взгляд, организация, как всегда, на уровне. Екатерина Сояк (руководитель выставки) держит марку и несмотря ни на что делает то, что в данной ситуации возможно. Тут никаких претензий», — поделился с «Континентом Сибирь» Альберт Хамзин.

Он отмечает, аудиторию BUYBRAND можно считать целевой. По наблюдениям собеседника издания, на мероприятии не было людей со смежных выставок, пришли только те, кто реально заинтересован рынком франшиз. В свою очередь Александр Долгов обратил внимание на то, что очень много людей приехало из регионов именно на эту выставку, чтобы посмотреть, походить, пообщаться, с осознанным желанием купить франшизу и развиваться сфере предпринимательства, хотя изначально был расчет на участие в мероприятии москвичей.

Окупают ли себя затраты на участие в BUYBRAND?

Участие в выставках тем более в сложной экономической ситуации может служить альтернативой другим категориям затрат. Альберт Хамзин считает сумму по организации присутствия в BUYBRAND эквивалентной инвестициям в запуск двух новых точек. И даже в случае, когда регион берет на себя издержки по участию, для бизнеса должна быть очевидная отдача. «Континент Сибирь» поговорил с сибирскими компаниями о том, окупает ли себя, на их взгляд, участие в BUYBRAND, и по факту получили они выхлоп с этого мероприятия.

«В выставке BUYBRAND мы решили принимать участие этой осенью в первый раз, до этого не участвовали. Когда мы считали стоимость участия в этом проекте, у нас не складывалась математика. Участие стоит денег, плюс доставка на стенд чего-то интересного, деньги на распечатку хорошей полиграфии, оплата перелёта и проживания сотрудникам. Когда ты видишь цифры от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, то понимаешь, что потратишь достаточно большую сумму за 3 дня. И тут возникает вопрос: «Сколько ты успеешь продать франшиз?»», — задается вопросом Александр Долгов. По подсчетам Юрия Шияна, стоимость оправдана, если продать благодаря участию в выставке 2-3 франшизы.

К слову, весь стенд Омской области по данным одного из участников обошелся бюджету региона в 1,5 млн рублей, при этом на нем было представлено 5 компаний, то есть по 300 тысяч рублей на участника. В свою очередь по данным АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области», стоимость размещения одного субъекта МСП на коллективном стенде выставки составляла порядка 240 тысяч рублей.

Однако некоторые из компаний при этом оказались недовольны форматом участия. «Мы пожалели, что поехали в рамках общего стенда. Если бы мы встали в зону фуд-кортов с Cheburek.me, то по качеству проектов мы бы всех победили. То, что здесь было представлено с точки зрения качества нас не впечатлило и не заинтересовало», — резюмировал Александр Долгов.

Тем не менее, в случае, если компания участвует в мероприятии сама, то в этом случае она должна быть готова потратить немалые деньги. Как рассказал «КС» Алексей Яковлев, на выставке было много участников, которые платили от 200 тысяч до 1,2 млн рублей за одно место.

Как замечает основатель Laser Love Кира Долгова, стоимость участия всегда адекватна, если она окупается. А чтобы она окупалась, нужно самому прикладывать усилия – так что все зависит от участников. «Расскажу вам о цифрах первого дня: мы получили шесть потенциальных заявок от франчайзи, которые просто подходили знакомиться. Те, кто отправил свою команду менеджеров, которые стояли на стенде, столкнулись с тем, что они не с такой энергией могут рассказывать про свой бизнес, как его создатели. Мы стояли до последнего, вместе со своей командой всё рассказывали, помогали. Это было круто, потому что мы ушли с заявками. Даже была монетизация: речь о партии рециркуляторов, которые нам удалось продать. Конечно, масштаб был меньше, исходя из информации по прошлым годам», — отметила Кира Долгова. «С нами поехал коллега, ранее он работал на другие компании, которые регулярно ездили на такие выставки. И вот он говорил, что они собирали раньше по 200-300 потенциальных заявок, из которых совершали 3-4 продажи франшиз. Сейчас сложно оценить, было ли так, как в прошлом году», — добавляет Александр Долгов. Вместе с тем, он признает, что участие в выставке окупилось уже после первого дня.

Если же рассматривать выставку с точки зрения нетворкинга и получения новой информации по рынку, то в этом случае все еще проще. «Я познакомился с потенциальными партнерами, с коллегами по цеху — договорились о том, чтобы приехать друг к другу в гости и обменяться опытом. В принципе исследовал рынок франшиз. И стало понятно, куда развивать компанию мне», — отметил Алексей Яковлев.



Стоит ли участвовать?

Протестировав выставку в 2020 году, сибирские бизнесмены выразили готовность принять участие в ней в 2021 году, сделав соответствующие выводы и проведя работу над ошибками.

«Омская область обещала нас взять в следующем году. Будем готовиться еще лучше и попробуем еще раз», — отметил Юрий Шиян. Алексей Яковлев также сказал, что точно будет участвовать в следующем году, и может быть, даже с несколькими брендами.

Александр Долгов также отмечает, что вероятно будет участвовать в дальнейшем в выставках BUYBRAND. «Но чтобы получать максимальный эффект, нужно делать несколько вещей. Первое: нужно активно самим приглашать людей, то есть своих потенциальных партнеров, с кем раньше общался в интернете. Сегодня к нам на встречу придут около 30 человек, тех, кто приехал пообщаться с нами вживую. Второе: надо делать свой проект и ставить его. Не стоит надеяться, что со сторонним стендом что-то получится. Я уверен, что нужно делать свой большой стенд, и именно показывать подачу продукта. Особенно, если это общепит. В этом случае, будет классный эффект», — отметил Александр Долгов.

Впрочем, не все собеседники «КС» однозначно готовы участвовать в следующем году. Так, в сетях «СушиМаркет» и «#Лаваш» отмечают, что возможно будут участвовать лишь в случае дефицита по заявкам на франшизу, а спрос на нее сейчас, по данным компании, и так высок, поэтому целесообразнее вкладывать инвестиции напрямую в развитие.

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