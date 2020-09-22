Сотрудников департамента лесного хозяйства Томской области подозревают в махинациях, в результате которых лесной фонд региона пострадал почти на 10 миллионов рублей. Ведётся следствие.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Томской области, возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, сотрудники департамента и подведомственных ему учреждений должны были организовать санитарную рубку деревьев в областном заказнике «Карегодский» на площади 10 гектаров. Соответствующий акт был подписал в августе 2019 года. Однако с целью фактического исполнения работ департамент лесного хозяйства продал лесные насаждения ОГАУ «Томсклесхоз».

«При подготовке актов лесопатологических обследований и договоров купли-продажи были указаны сведения об объёме древесины, отличающиеся от фактически вырубленного объема лесных насаждений», — рассказали в следственном комитете.

Ущерб, который был нанесён лесному фонду Томской области, следователи оценили более, чем в 9,5 млн рублей.

Для расследования дела создана следственная группа под руководством следователя по особо важным делам. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства, проводятся обыски.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на региональный следком, глава департамента лесного хозяйства Томской области Артём Конев проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось о том, что экс-министр лесного хозяйства Красноярского края задержан по подозрению во взятках после обысков в министерстве.

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