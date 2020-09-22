Альфа-Банк запускает кампанию, в рамках которой десять случайно выбранных новых клиентов-предпринимателей, открывших в банке расчетный счет, получат по 1 млн рублей. Акция будет проходить с 21 сентября до 30 ноября.

«Мы знаем, что у малого бизнеса сегодня немало забот, поэтому предлагаем простые и честные условия. Десять наших новых клиентов получат «живые» деньги — каждый по одному миллиону рублей, а также выгодный тариф и лучшие в России финансовые решения для ежедневного ведения бизнеса», — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.

Кроме того, до конца года клиенты банка смогут воспользоваться особыми условиями: в рамках тарифа «Просто 1%» открытие счета, обслуживание и переводы полностью бесплатные, комиссия составит 1% от поступлений на счет и всего 1% за эквайринг. А за бизнес-расходы по карте начисляется до 5% кэшбэка.

Напомним, ранее влиятельный британский журнал Euromoney наградил Альфа-Банк премией CEE’s Best Bank for SMEs 2019 (Лучший банк для малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе 2019).

По итогам 2019 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $59,47 млрд, совокупный кредитный портфель — $39,8 млрд, акционерный капитал — $8,1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1,03 млрд.

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