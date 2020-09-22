Сбербанк открыл «Бизнес класс» в Кузбассе

Сбербанк и Правительство Кемеровской области подписали соглашение о развитии предпринимательства в регионе. Совместными усилиями на территории области будут созданы условия для роста интереса граждан к организации собственного малого бизнеса.

«В период кризисных ограничений наряду с федеральными мерами поддержки в Кузбассе были приняты и региональные, прежде всего — налоговые послабления, кредиты на выгодных условиях , — прокомментировал губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев. — Данное соглашение станет еще одним способом оказания всестороннего комплексного содействия предпринимателям разного уровня — и начинающим, и уже опытным. Помимо информационной, консультационной и образовательной поддержки, компании смогут получить льготные кредиты, которые позволят преодолеть временные трудности и создать задел для восстановления бизнеса после снятия ограничений».

Для развития навыков предпринимательства в регионе откроется совместный проект Сбербанка и Google «Бизнес класс» — бесплатная образовательная платформа с лекциями и мастер-классами от ведущих профессионалов в сфере бизнеса. Организаторы планируют наладить сотрудничество с местным бизнес сообществом через партнерство с такими структурами, как центр «Мой бизнес», Кузбасская торгово-промышленная палата, Кемеровское областное отделение «Опоры России» и другие. Будут организованы совместные конференции, выставки и другие проекты, которые помогут участникам рынка обмениваться опытом взаимодействия с государственными и общественными структурами, внедрения инновационных технологий в бизнес.

«Сейчас в мире сложилась не самая простая обстановка для экономики. Поэтому именно сейчас так важно поддерживать малых предпринимателей, создавать условия для роста и развития. Мы считаем, что если у бизнесмена есть знания о том, как работает рынок, как взаимодействовать с финансовыми партнерами, имеются навыки ведения переговоров, то для него не страшны никакие кризисы, — говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. — Конечно, кто-то нарабатывает этот опыт годами, методом проб и ошибок. Но лучше получать эти знания в адаптированном виде и от профессионалов. И в этом поможет наша с Google образовательная платформа «Бизнес класс», которую мы сегодня запускаем в Кузбассе. Мы уверены, что совместно с Правительством Кемеровской области создадим в регионе все условия, чтобы у людей была возможность учиться новому и развивать своё дело быстрее и эффективнее».

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