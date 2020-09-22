Андрей Панфёров возглавил фракцию ЕР в Заксобрании Новосибирской области

В новом созыве Законодательного собрания Новосибирской области определились с составом и руководством фракций. Партийный список от «Единой России» возглавил заместитель секретаря регионального отделения партии Андрей Панфёров.

Как стало известно после совещания депутатов нового созыва Заксобрания 21 сентября, Панфёров набрал большинство депутатских голосов. Ранее «Единую Россию» в областном парламенте возглавлял Валерий Ильенко.

Андрей Панфёров руководил новосибирским отделением «Единой России» до октября 2019 года, когда ряд губернаторов, в том числе и глава Новосибирской области Андрей Травников, возглавили партию в регионах. После этого Панфёров по предложению губернатора стал первым заместителем секретаря ЕР в регионе.

По данным облизбиркома, у «Единой России» в Законодательном собрании 45 мандатов, у КПРФ – 13, у ЛДПР – 6. Кроме того, три депутата представляют в парламенте партию «Новые люди», по два депутата – партии «Партия пенсионеров» и «Справедливая Россия». Также три депутата прошли в новый созыв в качестве самовыдвиженцев.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские единороссы распределили вакантные места в Заксобрении. От мандатов отказались губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Кольцово Николай Красников и спикер новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев.

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