В МЧС Новосибирской области предупредили о сильном ветре

В районах Новосибирской области в ближайшие сутки усилится ветер. Спасатели рекомендуют проявлять бдительность и в случае опасности обращаться в экстренные службы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, во вторник, 22 сентября, порывы ветра по области будут достигать 20 метров в секунду.

«По данным Гидрометцентра, по области ожидаются местами порывы ветра до 20 метров в секунду», — предупредили в службе.

В среду, по данным МЧС, ветер может усилиться до 23 метров в секунду. Кроме того, в эти дни в регионе вероятны утренние туманы.

В целом на 22 сентября синоптики прогнозируют похолодание — до +8…+13 градусов днём по области и до +14…+16 днём по Новосибирску.

Напомним, согласно долгосрочным прогнозам, в Новосибирской области уже в октябре выпадет снег.

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