21 сентября в Москве прошла торжественная церемония награждения призеров премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Главным победителем был признан проект «КрабыКутабы» столичного ресторатора Александра Раппопорта. Он получил «Золотую пальмовую ветвь», и этом проект теперь будет представлять Россию на международном финале премии Palme d’Or в 2021 году. Второе место получил проект «Гроза» ресторатора Алексея Метелькова, а «бронзу» — проект «Миллионка» (автор концепции — Роман Ракус).

В десятку финалистов проекта вошел также открытый Денисом Ивановым в Москве пивной ресторан Krombacher.

Обладателями награды «Пальмовая ветвь. Выбор гостей» стали сразу два новосибирских ресторана — «Хлеб и Нино» (номинация «Гастроэкспаты»), а также «Горячий цех«, открывшийся в мае 2019 года.

Напомним, что «Пальмовая ветвь» была учреждена в 1993 году авторитетнейшей европейской ассоциацией — Leaders Club International. Основатели ассоциации — сам Даниэль Маджонши и другие владельцы крупнейших ресторанных сетей Европы. Официальным же представителем Leaders Club International в России является Национальная Торговая Ассоциация. Концепцию-победителя выбирают с помощью экспертного голосования все присутствующие на премии «Пальмовая ветвь».

Новосибирские рестораторы регулярно оказываются лауреатами премии. В 2009 году ресторан «Beerman&Пельмени» Дениса Иванова получил «Золотую пальмовую ветвь». В 2011 году новосибирский ресторан «Гастрономический театр» Puppen House Владимира Бурковского стал обладателем «Золотой пальмовой ветви». В 2016 году «Золотую пальмовую ветвь» и право представлять Россию в 2017 году в финале премии в Париже получил проект ресторатора Дениса Иванова #СибирьСибирь. В 2017 году ресторан «Жан Хуан Лу», характеризующий себя, как панконтинентальный изакая, получил серебро на премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». В 2018 году Иванов вновь получил «Серебряную пальмовую ветвь», но за рамен-изакая бар [KU:] в номинации на лучшую российскую ресторанную концепцию года.

В свою очередь в прошлом году новосибирский ресторан «Хочу Пури» вошел в ТОП-100 лучших ресторанных концепций 2019 года в премии «Пальмовая ветвь», а также занял первое место в номинации «Гастроэкспаты».

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