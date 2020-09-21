В ночь на 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 8,1 балл по шкале Рихтера. Первый толчок жители региона почувствовали около в 02:06 местного времени.
Эпицентр, по данным МЧС, находится на южном берегу Байкала в Слюдянском районе, в 15 километрах от Култука. В Иркутске магнитуда составила от 5 (данные геофизической службы России) до 5,9 баллов (данные МЧС). В 02:20 была зафиксирована вторая волна, значительно более слабая – в Иркутске было зафиксировано 2,3 балла.
По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, жертв и разрушений в Иркутске и других затронутых землетрясением населенных пунктах нет. «В областном центре введён режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. 2 экипажа аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска «Безопасный город» осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий», – говорится на сайте администрации Иркутска.