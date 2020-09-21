В ночь на 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 8,1 балл по шкале Рихтера. Первый толчок жители региона почувствовали около в 02:06 местного времени.

Эпицентр, по данным МЧС, находится на южном берегу Байкала в Слюдянском районе, в 15 километрах от Култука. В Иркутске магнитуда составила от 5 (данные геофизической службы России) до 5,9 баллов (данные МЧС). В 02:20 была зафиксирована вторая волна, значительно более слабая – в Иркутске было зафиксировано 2,3 балла.

По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, жертв и разрушений в Иркутске и других затронутых землетрясением населенных пунктах нет. «​В областном центре введён режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. 2 экипажа аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска «Безопасный город» осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий», – говорится на сайте администрации Иркутска.

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