Из Новосибирска ограничили вывоз говядины. Причина – отсутствие у коров вакцинации от ящура, которому чаще всего подвержены молодые животные. Вывоз мяса официально запретила Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), в страны-члены которой входит Россия.

Эту информацию предоставили в пресс-службе управления ветеринарии Новосибирской области. «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору изменила статус [региона] на благополучный без вакцинации, но не признанный МЭБ, а это накладывает ограничения на вывоз продукции животного происхождения, в основном мяса, в регионы [с другим статусом]», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что, несмотря на то, что Новосибирская область является зоной, свободной от ящура без вакцинации, в официальном порядке новый статус региону МЭБ пока не присвоила. В основном, из-за территориальной близости Новосибирской области к Казахстану, где угроза инфекционных заболеваний парнокопытных существует постоянно.

В пресс-центре управления ветеринарии Новосибирской области также уточнили, что запрет на вывоз говядины распространяется только на не переработанную продукцию. Все готовые полуфабрикаты из говядины могут быть отправлены в другие регионы. По информации регионального управления ветеринарии, ограничения на вывоз могут продлиться до весны 2021 года.

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