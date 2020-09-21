Губернатор Андрей Травников, мэр Кольцово Николай Красников и спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев отказались от мандатов в региональный парламент.

21 сентября прошло очередное заседание избиркома Новосибирской области, на котором члены избиркома распределили освобожденные мандаты.

«Континент Сибирь» писал о предварительном составе фракции «Единой России» в региональном парламенте. На тот момент еще не было окончательного решения по мандатам в ЗС, которые по результатам выборов получили лидер регионального списка, губернатор Андрей Травников, глава Кольцово Николай Красников, а также переизбравшийся в горсовет спикер 6-го созыва Дмитрий Асанцев. Их места достались депутату ЗС 6 созыва Глебу Поповцеву, главк новосибирского Горводоканала Юрию Похилу и директору МУП Новосибирска «Спортивный город» Елене Спасских.

Отказался от депутатских полномочий директор барабинской школы Денис Судариков и следующий за ним в тергруппе директор «Здвинское ДСУ» Роман Зибницкий. Этот мандат отходит номеру три в «барабинском» списке директор по развитию ООО «МЕДТОРГ» Дмитрию Франчук.

Остальные «списочники» от ЕР в ЗС:

· Депутат ЗС 6 созыва, директор завода «Сибиар» Виктор Кушнир,

· Депутат ЗС 6 созыва Сергей Титков,

· Депутат ЗС 6 созыва Александр Терепа,

· Депутат ЗС 6 созыва Денис Субботин,

· Депутат ЗС 6 созыва Анатолий Жуков,

· Депутат ЗС 6 созыва Сергей Гайдук,

· Депутат ЗС 6 созыва Валерий Ильенко,

· Депутат ЗС 6 созыва Александр Барсуков,

· Депутат ЗС 6 созыва Ирина Диденко,

· Депутат ЗС 6 созыва Евгений Покровский,

· Депутат ЗС 6 созыва Майис Мамедов,

· Депутат ЗС 6 созыва Федор Николаев,

· Директор ООО «НКН» Юрий Кошкин,

· А также депутат Госдумы РФ, номер два региональной тройки ЕР Александр Карелин. На первой сессии ЗС депутаты делегируют его в Совет Федерации.

Список одномандатников ЗС «КС» публиковал здесь.

В Законодательное собрание нового созыва прошли представители 7 партий и трое самовыдвиженцев. У «Единой России» 18 «списочных» мест и 27 одномандатных. Таким образом фракция предварительно состоит из 45 человек. В прошлом созыве было 49. Ведутся переговоры о вступлении в депутатскую группу ЕР с тремя избранными самовыдвиженцами. Из них двое – ректор НГУ Михаил Федорук и главный врач поликлиники 27 Александр Калиниченко прошли при открытой поддержке «Единой России». А на округе председателя совета директоров строительной компании «Стрижи» Ильи Полякова ЕР выставила «технического» кандидата после предварительных переговоров о вступлении во фракцию после выборов. У КПРФ 6 одномандатных побед и 7 списочных мандатов. Фракция сокращается с 17 до 13 человек. ЛДПР по спискам получают шесть мест в ЗС. В предыдущем созыве было 4. Три «списочных» мандата у новичков на избирательном поле «Новых людей». По два у «Справедливой России» (у СР было 4 представителя) и новичков в Заксобрании «Партии пенсионеров». Двое представителей «Родины» прошли по одномандатным округам. Выборы на округах проиграли некоторые опытные депутаты: Алексей Александров, Олег Сметанин (фракция ЕР), советники мэра Новосибирска, коммунисты Андрей Жирнов, Сергей Клестов. По итогам выборов в Заксобрание ЕР набрала 38.1 %, у КПРФ – 16.6%, у ЛДПР – 13.6, «Новые люди» – 6.9 %, «Справедливая Россия» – 6.1 %, у «Партии пенсионеров» – 5.7, «Родины» – 3.2 %, «Зеленые» – 2.6 %, «За правду» – 1.9%, «Партия Роста» – 1.3 %.

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