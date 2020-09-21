Сергей Бойко возмутился датой первой сессии новосибирского горсовета

В Новосибирской области назначены первые сессии городского Совета депутатов и Законодательного собрания региона. Депутат горсовета, самовыдвиженец Сергей Бойко считает, что представительный орган торопится обсудить все насущные вопросы.

Оппозиционер Сергей Бойко выразил несогласие с датой первой сессии горсовета, куда он был избран по итогам минувших выборов. Как стало известно, первая сессия Законодательного собрания Новосибирской области состоится 24 сентября, а первая сессия новосибирского горсовета – 25-го.

Депутат отметил, что назначение даты идёт в разрез с регламентом работы горсовета, поскольку, согласно документу, Совет депутатов должен собраться не раньше 30 сентября.

«Либо я единственный, кто его читал, либо наш бессменный спикер Дмитрий Асанцев сознательно его нарушает», — написал Бойко в социальной сети Facebook.

Оппозиционер прикрепил к своему посту скрин документа, где указано, что рабочая группа по подготовке к первой сессии должна собираться не позднее, чем за две недели до её начала.

Бойко отметил, что к 25 сентября многие депутаты не успеют вернуться из отпусков. В частности, Наталья Пинус, которая, как отметили комментаторы в соцсетях, сейчас отдыхает на Средиземном море. Депутат напомнил, что на первой сессии важно присутствие каждого народного избранника. Кроме того, к означенной дате представители оппозиции не успеют оспорить мандат, доставшийся единороссу Евгению Яковенко, в пользу члена коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслава Якименко.

«Мне тут некоторые избиратели пишут, что, мол, Сергей, вы теперь в системе, надо не воевать, а договариваться. Ну и что тут скажете делать? Договариваться или обратиться в прокуратуру, чтобы заставили спикера соблюдать регламент работы Горсовета?» — задаётся вопросом Сергей Бойко.

Стоит отметить, что Сергей Бойко уже намеревался обратиться с жалобой на коллег в вышестоящие инстанции, будучи депутатом горсовета. Он сообщал, что заявит в комиссию по депутатской этике об оскорбительном видео, который снял депутат от ЕР Евгений Яковенко. Тот, помимо прочего, в своём ролике назвал Бойко предателем Родины.

Ранее мэр Анатолий Локоть отмечал, что на первой сессии Совета депутатов предстоит определить состав и руководство комиссий. Тогда же мэр заявил, что представителям некогда несистемной оппозиции будет сложно работать в горсовете, поскольку те «плохо знакомы с конкретикой жизни города».

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