Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал недавние ЧП с осквернением памятников Ленину, в том числе в Барнауле. Монумент, расположенный прямо у здания правительства Алтайского края, был исписан нецензурной бранью на прошлой неделе.

Как установила полиция, памятник осквернила 51-летняя женщина, которая среди белого дня, в рабочее время явилась к памятнику Ленина и нарисовала на монументе нецензурное слово. А ниже добавила: «Прости нас, Господи. Аминь». Нарушительницу правопорядка довольно быстро задержали сотрудники полиции, а по этому инциденту началась официальная проверка. В этот же день, 17 сентября, только в ночное время неизвестные облили красной краской памятник Ленину в центральном городском парке, написав слово «убийца» на постаменте.

Геннадий Зюганов отреагировал на оба случая крайне категорично. «Под охрану народ возьмет и памятники, и свою историю. Но те, кто плюет в этот колодец, заплатят самую жесткую цену. Разберемся с каждой сволочью, они получат по заслугам. Или мы будем соблюдать законы и конституцию, или мы будем защищать свою историю, или мы будем обречены. Надо разобраться, кто это совершил, они должны ответить в уголовном порядке», — сказал лидер КПРФ журналистам издания «Подъём».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.