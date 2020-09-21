На производство «Кузбассразрезугля» начало поступать тепло

Производственные объекты УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) начали подключать к отоплению. На подготовку к новому отопительному сезону компания направила более 50 млн рублей.

Как отметили в компании, уже проведены все обязательные экспертизы и процедуры технического освидетельствования, а также получены паспорта готовности энергообъектов к зиме.

По словам начальника управления энергообеспечения АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергея Ковина, несмотря на относительно теплое начало осени, все объекты компании, которые генерируют и передают тепло, запущены в работу. Кроме того, на складах котельных сформирован нормативный запас топлива.

«Все запланированные работы по подготовке к зиме выполнены. Котельное оборудование на 100% готово к отопительному сезону», — сообщил Сергей Ковин.

Тепловое хозяйство «Кузбассразрезугля» насчитывает 50 угольных котельных, которые работают во всех филиалах компании. Они обеспечивают теплом и горячей водой объекты производственной инфраструктуры, в том числе административно-бытовые комбинаты, обогатительные фабрики, автобазы, авторемонтные мастерские, железнодорожные цеха и т.д. Кроме того, котельные снабжают ресурсами ряд многоквартирных домов на территориях компании.

Ранее сообщалось о том, что многодетные сотрудники «Кузбассразрезугля» получили материальную поддержку к новому учебному году.

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