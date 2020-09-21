Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Иркутскую область

Министерство здравоохранения Иркутской области подписало соглашение с Минздравом РФ на поставку в регион отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. В ближайшее время в область поступит около двух тысяч доз препарата.

Вакцина разработана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, сообщают в пресс-службе регионального правительства. В первую очередь прививку получат врачи, которые оказывают первую медицинскую помощь, и работники госпиталей.

«К тем, кого будем прививать, очень серьезные требования: человек должен быть абсолютно здоров и не иметь противопоказаний. Через 21 день делается повторная прививка», — объяснила исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

По данным регионального Роспотребнадзора на 21 сентября, 767 жителей Иркутской области госпитализированы с коронавирусом, 1070 лечатся амбулаторно. 215 человек умерли, трое – за сутки. 87 из умерших имели сопутствующие заболевания. 16 345 человек выздоровело, из них шестеро – за сутки.

Ранее сообщалось о том, Новосибирская область готова к получению новой вакцины, о чём заявили в региональном минздраве. Кроме того, в регионе успешно прошёл первый этап клинических испытаний собственного прививочного препарата, второй этап испытаний проходит параллельно. Также стало известно, что два лекарства от коронавируса будут продаваться в российских аптеках.

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