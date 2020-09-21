Вновь вылечился от коронавируса глава Республики Тува

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол выписался из военного госпиталя имени Вишневского в Москве, куда его повторно госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Лидер региона находился в стационаре почти месяц.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Долианну Салчак, Кара-оол уже прибыл в Кызыл и готовится к рабочим встречам.

«На утро вторника запланировано аппаратное совещание», — сообщила она.

Ранее Кала-оол выложил в соцсетях видео, где он общается в аэропорту с сенатором Диной Оюн. Из подписи к ролику следует, что политики обсуждали рабочие вопросы непосредственно перед вылетом из Москвы.

О том, что глава Тувы заразился коронавирусом повторно, стало известно 24 августа. В первый раз с этим диагнозом его госпитализировали 25 мая, но уже в начале июня лидер вернулся к работе.

Ранее сообщалось о том, что Республика Тува вошла в число регионов с минимальным приростом больных коронавирусом в СФО за август. Число пациентов с COVID-19 за этот период в республике увеличилось на 12%, или на 715 случаев.

По данным Роспотребнадзора на 20 сентября в Республике Тува с начала эпидемии зарегистрировано 95 смертельных случаев от коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 40 новых случаев заболевания, четыре пациента выписаны из медучреждений с выздоровлением. За весь период эпидемии в Туве выздоровело 6856 человека с лабораторно-подтвержденным диагнозом.

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