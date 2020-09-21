В Томске строят многопрофильную областную детскую больницу

Решение о строительстве нового областного детского учреждения здравоохранения принял глава региона Сергей Жвачкин. Согласно плану она будет расположена улице Ивана Черных рядом с «взрослой» аналогичной больницей.

Выполнить инженерные изыскания и проект нового медучреждения губернатор обязал до 1 декабря 2021 года. Больница рассчитана на 550 коек и несколько блоков: лабораторно-диагностический, хирургический и соматический блоки. Также при больнице откроет свои двери консультативная поликлиника на 250 посещений в смену. В том числе специалисты будут принимать детей с онкологическими и кардиологическими заболеваниями. В общей сложности на подготовку проекта медучреждения из областной казны выделено 63 миллиона рублей.

«Новую, большую детскую больницу, где будет всё – от поликлиники с узкими специалистами до стационарного отделения – очень ждут семьи с детьми. Знаю об этом от самих родителей, от врачей. Сам отец и дедушка, прекрасно понимаю, как это важно: получать всю медицинскую помощь для ребенка в одном месте. Новое медучреждение будет именно таким. Многопрофильная детская больница станет еще одним объектом Северного медицинского городка, где сегодня уже находятся клиническая больница, перинатальный центр и строится хирургический корпус онкодиспансера», — сказал Сергей Жвачкин. Его комментарии приводит пресс-служба правительства области.

По информации, предоставленной замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, в конкурсе на проектирование многопрофильной детской больницы победу одержала волгоградская компания ООО «Гипросинтез».

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