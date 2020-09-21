Войсковая часть 3733 отказалась от искового заявления к мэрии Новосибирска о признании недействительным разрешения на строительство, выданного ООО СК «Вира-Строй». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Разрешение на строительство ЖК «Аэропорт», выданное мэрией Новосибирска застройщику «Вира-Строй» 25.06.2020, войсковая часть 3733 Сибирского округа войск национальной гвардии РФ опротестовала в новосибирском арбитражном суде 17 августа этого года. Росгвардия настаивает, что объект, построенный по адресу ул. Аэропорт 1/1, вблизи ее аэродрома «Гвардейский», угрожает безопасности полетов. Кроме того, жители комплекса попадают в зону, где уровень шума взлетающих и заходящих на посадку вертолетов превышает предельно допустимые нормы.

Одновременно с этим войсковая часть 3733 обратилась в арбитраж с заявлением об обеспечительных мерах. Среди них – приостановка действия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, запрет Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области осуществлять регистрационные действия в отношении ЖК «Аэропорт», а также запрет ООО СК «Вира-Строй» осуществлять действия, связанные с распоряжением объектом и помещениями в нем, в том числе, подписание актов приема-передачи помещений по договорам участия долевого строительства».

На заседании 17 сентября судья Арбитражного суда Новосибирской области определила привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требований относительно предмета спора – ООО СК «Вира-Строй». И отказала в принятии обеспечительных мер, мотивируя тем, что истец не предоставил доказательств их целесообразности.

Росгвардия 18 сентября отозвала исковое заявление. «Континент Сибирь» направил запрос в войсковую часть о причинах этого шага.

О том, что производство по делу прекращено, «Континенту Сибирь» подтвердили и в компании «ВИРА-строй». «Мы заинтересованы в том, чтобы этот вопрос разрешился с учетом интересов всех сторон», – прокомментировал представитель застройщика.

Мэрия Новосибирска в свою очередь, как писал «Континент Сибирь», намерена отстаивать правомерность выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ЖК «Аэропорт».

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