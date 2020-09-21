Главный режиссёр Новосибирского оперного театра заболел коронавирусом

Главный режиссёр театра НОВАТ Вячеслав Стародубцев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как Стародубцев рассказал в соцсети, болезнь протекает в лёгкой форме, а сам режиссёр находится под наблюдением врачей.

«Поздравляю ещё раз свой любимый Новосибирский театр оперы и балета НОВАТ с открытием сезона, моё сердце с вами!» — написал Вячеслав Стародубцев на своей странице.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился открыть театры, кинотеатры и концертные залы в регионе с 12 сентября, сняв часть «коронавирусных» ограничений. Ранее уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов обратился к полпреду по СФО Сергею Меняйло с просьбой разрешить работу учреждений культуры до октября.

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