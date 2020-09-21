Новосибирский Академгородок отметил свой день рождения

В этом году День Академгородка совместил в себе два юбилея: торжественное мероприятие прошло в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 120-летия со дня рождения академика Михаила Лаврентьева, одного из основателей научного центра Сибири.

Одно из ключевых мероприятий праздничной программы — концерт-спектакль «Великая Победа: наследие и наследники», посвященный участию в Великой Отечественной войне выдающихся сибирских ученых. Поздравил жителей Академгородка председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.

«Академгородок стал известен в 1959 году с появлением первых домов и институтов, с началом работы университета. День Академгородка – праздник единения всех нас: жителей, ученых, студентов и ветеранов», — отметил глава СО РАН на церемонии открытия.

Присоединились к поздравлениям полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Сегодня Академгородок – лидер российской и мировой науки. У жителей научного центра продолжают и приумножают те дела и традиции, которые заложили их предки, некогда связавшие свою судьбу с этим удивительным местом», — отметил на церемонии открытия Сергей Меняйло.

«Поздравляю вас с юбилейным годом Великой Победы. Он стал для нашего региона действительно историческим: именно в этом году Новосибирску присвоено долгожданное и заслуженное почетное звание «Город трудовой доблести». В это достижение, несомненно, внесли и сибирские ученые», —обратился к гостям праздника губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

У Малого и Большого залов Дома учёных гостей праздника встречали военные оркестры. Музыканты исполняли знаменитые марши и вальсы военного времени.

«В этом году праздничную программу мы приурочили к 75-летию Великой Победы. Организаторы пригласили около двухсот артистов и музыкантов. Специальный гость – Эстрадный оркестр Новосибирской филармонии под управлением. Ведущие актеры театров выступили в образах академиков, отцов-основателей Академгородка», — поделился с «Континентом Сибирь» исполнительный продюсер концерта Станислав Хижин.

Для жителей и гостей Академгородка прошла получасовая бесплатная экскурсия, автобусы предоставило Сибирское отделение РАН. Первая остановка по маршруту – место, где всё начиналось, первая усадьба Михаила Лаврентьева, приехавшего из Москвы в возрасте 57 лет «строить» науку в Сибири.

«Было запланировано около восьми экскурсий по хронологии строительства Академгородка – Золотодолинская улица, на которой расположены коттеджи ученых-основателей, ДК «Академия», Новосибирский госуниверситет, памятник химику Валентину Коптюгу, знаменитый клуб «Под интегралом», где был организован первый в СССР конкурс красоты и регулярно проходили концерты запретных бардов. Празднование дня рождения Лаврентьева для нас привычно, а вот Дни Академгородка – совершенно новая традиция», — рассказала «Континенту Сибирь» основатель интегрального музея-квартиры повседневности Академгородка Анастасия Безносова-Близнюк.

В течение всего дня в разных локациях проходили развлекательные мероприятия: интерактивная арт-прогулка, мастер-классы, показ документальных фильмов под открытым небом и выступление творческой молодежной площадки AcademArt.

Напомним, что празднование Дня Академгородка впервые прошло в 2019 году. Дата выбиралась долго, было решено остановиться на третьем воскресенье сентября, когда погода еще может позволить проводить масштабные мероприятия на улице. Из-за пандемии коронавируса в этот раз не было шествия сотрудников научных институтов.

Праздничные мероприятия продлятся еще неделю, до 27 сентября. Все желающие смогут посетить экскурсии по научно-исследовательским институтам Новосибирского научного центра и выставку, посвященную академику Михаилу Лаврентьеву.

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