Евгений Бессонов покинул пост главы Барабинского района Новосибирской области

Глава Барабинского района Новосибирской области Евгений Бессонов ушёл в отставку по собственному желанию. Место врио главы займёт его заместитель Игорь Кутепов.

Об отставке Евгения Бессонова сообщили на официальном сайте администрации Барабинского района.

«18 сентября 2020 года Евгений Владимирович Бессонов сложил полномочия главы Барабинского района Новосибирской области по собственному желанию в соответствии со ст. 24 Устава Барабинского района Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности главы района с 19 сентября назначен первый заместитель Евгения Бессонова Игорь Кутепов.

В администрации района «Континенту Сибирь» сообщили, что о причинах решения Бессонова, а также о его дальнейшей судьбе, рассказать не могут.

На посту главы Барабинского района Евгений Бессонов находился с июня 2016 года. До этого он был первым заместителем руководителя районной администрации.

Избрание Евгения Бессонова поддержали как бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, так и региональные депутаты. В частности, барабинский депутат Константин Терещенко отмечал, что у жителей административного центра на тот момент появилось «много вопросов» к предыдущему главе, Сергею Яцуну. А депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя сообщила, что решать вопросы с Бессоновым, когда тот был первым замом главы района, у неё получалось лучше, чем с прежним руководством.

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