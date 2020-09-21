Один из старейших проектных институтов Новосибирска признан банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру конкурсного производства в Сибирском проектно-изыскательском институте драгоценных металлов (Сибгипрозолото).

Сообщение о признании института «Сибгипрозолото» банкротом опубликовано на сайте арбитражного суда. Конкурсное производство введено на шесть месяцев, до 14 марта 2021 года, конкурсным управляющим назначен Андрей Попов. Напомним, признать новосибирский институт несостоятельным осенью 2019 года потребовала «Дальневосточная компания цветных металлов» (Дальцветмет). Сумма исковых требований составила около 17,9 млн рублей – неполученный расчет по подрядным работам.

«Сибгипрозолото» — один из старейших проектных институтов Новосибирска, был образован в 1951 году. Учредителем института является правительство Новосибирской области. Летом 2019 года входящий в структуру ГК «Мангазея» «Дальцветмет» потребовал признать несостоятельным аффилированное с АО «Сибгипрозолото» НПО «Сибгипрозолото». Забайкальская компания настаивала на возврате неотработанного аванса в размере около 10 млн рублей. Сибирское НПО предъявило встречный иск на сумму около 9,5 млн рублей. В итоге, рассмотрев оба иска, суд удовлетворил требования заказчика, поскольку «ООО «НПО Сибгипрозолото» не представило доказательств выполнения работ на сумму оплаченного аванса». Встречный иск исполнителей был оставлен без удовлетворения.

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