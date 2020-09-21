Депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус разместила в соцсетях пост, приуроченный к своему Дню рождения. Подводя итоги в связи с праздничной датой, народная избранница попросила подписчиков помочь собрать ей деньги на печь для обжига керамики.

Как сообщила депутат, устройство стоит около 100 тыс. руб. Она отметила, что такой подарок не сможет себе позвонить и указала реквизиты свой банковской карты, куда можно отправить средства.

«Я сама себе эту штуку ну точно не куплю. Просто рука не поднимется. Но буду признательна, если вы, дорогие друзья, мне в этом поможете», — написала Наталья Пинус на своей странице в социальных сетях.

Некоторые подписчики негативно отреагировали на сообщение. Наблюдая за лентой депутата в соцсетях, они заметили, что Пинус просит деньги, находясь на Средиземном море. Этот факт их возмутил.

«Но чтобы женщина, позволившая себе со своим ребёнком отдыхать на Средиземном море, объявила сбор денег на подарок для себя…Правда, Вы обратились к друзьям, к числу которых я не принадлежу, я только Ваш избиратель. Но в Ваших предвыборных обращениях мы были тоже «друзьями», — написала в комментариях Тамара Иванова.

Наталья Пинус поблагодарила подписчицу за обсуждение своего поста и отметила, что старается помогать людям.

«Написала про свою мечту. Не вижу зазорного в том, чтобы иметь личную мечту, как и в том, чтобы сообщить о ней людям. Я знаю, что есть люди, которые с радостью помогут мне ее реализовать», — ответила Пинус.

О просьбе новосибирского депутата написали федеральные СМИ, отметив, что Наталья Пинус несколько лет подряд входила в число самых бедных новосибирских депутатов. Отмечалось, в частности, что она не получает никаких доходов от депутатской деятельности.

Напомним, по итогам голосования 11-13 сентября Наталья Пинус вошла в горсовет Новосибирска как самовыдвиженец от 45-го округа. В 2019 году Пинус выдвигала свою кандидатуру на выборах мэра Новосибирска.

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