Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал, как в регионе будет приниматься решение об отмене масочного режима, а также предупредил, о чём нужно знать тем, кто захочет вакцинироваться от гриппа и COVID-19.

Свою точку зрения о сроках действия масочного режима в общественных местах на территории региона озвучил в ходе брифинга 17 сентября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Напомним, что ранее губернатор Андрей Травников анонсировал возможность отмены масочного режима не ранее весны 2021 года.

«Будем решать. Наш оперативный штаб по коронавирусу, на котором мы заседаем каждую неделю, обсуждает вопрос продления (масочного режима, – Ред.) в ближайшие месяцы. Насчет весны сейчас не готов обсуждать. Повторю, мы оцениваем каждую неделю эпидситуацию на территории Новосибирской области, и в зависимости от ее развития принимаем те или иные решения», — объяснил министр.

Чтобы легче пережить ожидаемый эпидсезон, Константин Хальзов призвал жителей области активнее прививаться от гриппа. Но при этом, обязательно с учетом всех возможных противопоказаний, которые определит врач.

«Учитывая, что клинические картины ковида и гриппа очень схожи, ставить диагнозы будет сложно. Поэтому надо сейчас максимально обезопасить население к тому времени, когда пойдет настоящий эпидсезон по гриппу и ОРВИ», — подчеркнул министр.

Кроме того, Константин Хальзов указал на обязательный промежуток времени, который должен соблюдаться между прививкой от гриппа и прививкой от коронавируса. Этот срок должен составлять не менее месяца. А с учетом того, что московская вакцина от COVID-19 еще даже не поступила в регион, новосибирцы вполне смогут выдержать необходимый временной интервал и поставить при желании обе прививки, заметил министр. При этом он добавил, что в первую очередь вакцинировать будут персонал поликлиник и ковидных госпиталей.

Напомним, прививочная кампания против гриппа стартовала в Новосибирской области 8 сентября. 17 сентября центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» официально объявил о завершении первой фазы испытания своей вакцины от COVID-19.

Накануне «Континент Сибирь» провел опрос среди своих читателей по теме обязательного ношения масок. Большая часть респондентов высказалась за сохранение режима на ближайшие месяц-два (43%), часть поддержала инициативу губернатора оставить обязательное ношение до весны (29%). Остальные высказались против режима (14%), поскольку считают маски неэффективными и неудобными, столько же предложили свой вариант решения проблемы.

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