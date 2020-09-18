Группа IT-компаний Сбербанка разработала систему распознавания лиц для красноярского вуза

В Сибирском федеральном университете заработала система распознавания лиц. Благодаря инновации пройти проверку охраны при входе в вуз можно не только быстро, но и бесконтактно, что важно в ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе университета, установку разработала группа компаний «Центр речевых технологий». Это группа IT-компаний, входящих в экосистему Сбербанка, которая занимается разработкой интеллектуальных речевых технологий.

Система внедрена в рамках масштабного кампусного проекта, который предполагает создание ряда цифровых сервисов на территории кампуса, пояснили в СФУ.

«Мы достаточно много внимания сегодня уделяем сервисной поддержке нашей деятельности и цифровизации, в частности, кампусный проект является не только трендом, но и основанием для повышения эффективности. Он касается безопасности и реализуется с применением сквозных цифровых технологий. Учитывая обширный имущественный комплекс, которым мы владеем, кампусный проект и его дальнейшее масштабирование — крайне актуальная задача, — отметил ректор СФУ Максим Румянцев.

Ректор СФУ сообщил, что сейчас смонтировано оборудование установки, формируется база данных. Предполагается, что в тестовом режиме система будет работать год.

В пресс-службе университета пояснили: когда человек появляется в поле зрения камеры, биометрическая система производит цикл математических обработок, в результате чего из видеопотока извлекается изображение. Затем это изображение кодируется в биометрический шаблон с уникальными характеристиками лица. Он сверяется с базой людей, которым разрешён вход в здание, и при соответствии турникет открывается.

Ранее сообщалось о том, что Сбербанк объявил об усовершенствовании программы страхования киберрисков для малого и среднего бизнеса.

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